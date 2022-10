L’ancien maire de Trécesson doit rembourser 7500$ à la Municipalité

C’est la sanction que lui a imposée la Commission municipale du Québec, dans une décision rendue le 21 octobre dernier. Jacques Grenier a reconnu deux manquements au Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Trécesson lors d’une audience virtuelle, le 12 octobre.

M. Grenier avait reçu 1645 dollars pour des dépenses déjà comprises dans son allocation de dépenses en tant que maire, soit des frais de déplacement pour assister à différentes rencontres entre octobre 2020 et août 2021.

Jacques Grenier avait aussi obtenu 5871 dollars pour des déplacements effectués lors de la surveillance de l’imposant chantier de plus de 4 millions de dollars pour la réfection des chemins municipaux, entre le 7 janvier et le 13 août 2021. Cette surveillance des chantiers outrepasse les limites de ses fonctions.

Je peux dire que j’ai été très surpris de recevoir cet appel des avocats enquêteurs de la Commission municipale , mentionne M. Grenier.

« Je n’étais pas au courant du règlement comme tel, les conseillers de cette période non plus. Le prêt de mon camion et le remboursement du kilométrage par la Municipalité a été fait pour économiser de l’argent à la Municipalité, donc aux contribuables. C’est passé en séance de travail et ç'a été accepté par tous. Cet acte n’a pas été fait de mauvaise foi. » — Une citation de Jacques Grenier, ancien maire de Trécesson

La réfection des chemins municipaux de Trécesson a été effectuée au cours de l'année 2021. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une pratique assez répandue

Selon lui, la surveillance de chantier par le maire est une pratique assez répandue en milieu rural.

Tous les maires des ruralités le font, parce qu’on ne paiera pas le gros prix tout le temps pour faire surveiller des chantiers quand c’est juste remettre du gravier, faire un fossé ou un débroussaillage. On est capables de le faire et on le fait. On avait décidé de bonne foi de me rembourser le kilométrage pour mon camion. Le camion n’a jamais été payé, mon temps non plus d’ailleurs , précise M. Grenier.

Jacques Grenier a été élu maire de Trécesson lors de l’élection partielle du 3 octobre 2019 et son mandat a pris fin le 7 novembre 2021, alors qu’il a été battu aux élections municipales par Ghislain Nadeau.