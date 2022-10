John Pontes plaide coupable pour voies de fait simples et de non-respect des conditions

Dans une plaidoirie conjointe sur la détermination de la peine devant le juge Neil Gabrielson à la Cour du Banc du Roi, la procureure de la Couronne Sheryl Fillo a déclaré que les plaintes déposées en 2019 contre John Pontes, 79 ans, provenaient d'une employée de l'actuel City Centre Inn and Suites sur Idylwyld Drive.

Début 2019, la plaignante a commencé son travail à la réception et au restaurant lorsqu'elle a été soumise à des attouchements non désirés et non sollicités par John Pontes, détaille le document.

M. Pontes a plaidé coupable de voies de fait simples et de violation des conditions d'une libération anticipée, et la Couronne a abandonné l'accusation d'agression sexuelle contre lui.

Le juge Neil Gabrielson a accepté la proposition concertée d'une peine de deux ans avec sursis au prononcé de la peine.

John Pontes est ainsi tenu de ne pas troubler l'ordre public, de se présenter au tribunal lorsque cela est nécessaire et de ne pas entrer en contact avec la plaignante.

M. Pontes avait déjà été traduit en justice à deux reprises pour des allégations sur la gestion de son personnel féminin.

Il avait été reconnu coupable dans l'une des affaires, pour avoir tripoté une femme, et acquitté pour avoir agressé sexuellement une autre. Ces comparutions en justice ont eu lieu en 2018 et 2019.

Avec les informations de Dan Zakreski