CLSC Naskapi : le protecteur du citoyen constate des lacunes

Les principales conclusions du rapport, rendu public le 27 octobre, montrent des manquements dans l’établissement. Il est essentiellement question d’un accès réduit aux soins en matière de santé mentale ou soutien psychosocial, d'un recours fréquent aux forces de l’ordre en raison d’une salle d’isolement inutilisable et de dossiers incomplets.

Un autre constat touche l'absence de balises concernant l'utilisation des contentions chimiques, soit l'utilisation de médication pour restreindre un patient.

Le rapport du protecteur du citoyen souligne aussi que le lien de confiance entre la population et les professionnels non autochtones du CLSC était fragile, voire inexistant.

Le CLSC Naspaki offre ses services à la nation naskapie qui compte environ 1300 habitants. Employant une vingtaine de personnes, ainsi qu'une dizaine de professionnels à contrat, le CLSC offre des soins de santé courants, tels que les soins à domicile, des services de santé communautaires, des soins dentaires, des services sociaux et une clinique externe. Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Le point de départ de ce rapport est un signalement qui a fait état de plusieurs bris de service résultant d'une pénurie de divers types de professionnels. Le mandat d’un CLSC est d’offrir des soins en matière de santé et de services sociaux.

Le directeur général de l’établissement en poste au moment des vérifications faites par le protecteur du citoyen, Denis Tremblay, admet certains manquements pour les soins reliés aux services sociaux.

« Il fallait rehausser le service en nombre surtout pour être certain d'offrir les services. Oui, c’est possible qu’il y ait eu des manquements, mais faute de pouvoir le faire. » — Une citation de Denis Tremblay, ex-directeur général du CLSC Naskapi

Il fait cependant une distinction entre les services de santé et les services sociaux, et estime que les services en matière de santé ont toujours été assurés à la population. Il ajoute ne pas être d'accord avec le constat indiquant l'absence de balises en matière de contentions chimiques.

Denis Tremblay, maintenant conseiller-cadre à la direction générale du CLSC Naskapi, met en cause le manque de personnel pour expliquer la situation. Des mesures avaient été prises, selon lui, avant la visite du protecteur du citoyen en raison des bris de service.

« On est une petite organisation, parfois c’est difficile d’offrir tous les services, même si la qualité des services était pour moi toujours là [...] » — Une citation de Denis Tremblay, ex-directeur général du CLSC Naskapi

Quand eux [NDLR Le protecteur du citoyen] sont venus nous voir, ça faisait déjà une année qu’on travaillait sur l’amélioration des services sociaux et communautaires. Donc oui, c’est sûr qu’on était au courant , explique Denis Tremblay.

Améliorations nécessaires

Le rapport du protecteur du citoyen fait effectivement mention des efforts de l’organisation pour recruter le personnel nécessaire, et que par ses actions, le CLSC Naskapi a démontré qu’il prenait la situation très au sérieux.

Le CLSC Naskapi ne relève pas du CISSS de la Côte-Nord, mais directement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Recommandations du protecteur du citoyen pour redresser les lacunes au CLSC Naskapi (2022) Recommandations du protecteur du citoyen pour redresser les lacunes au CLSC Naskapi (2022) Recommandations au CLSC Naskapi Recommandations au MSSS et au CISSS de la Côte-Nord Améliorer la qualité de ses services et le suivi des usagers Faciliter les embauches et combler un besoin de formation du personnel Utiliser les moyens de contrôle adéquats Mieux faire connaître le régime d'examen des plaintes aux usagers Pourvoir les postes vacants Instaurer un lien de confiance entre la population et le CLSC

Denis Tremblay explique que dans le cadre de son poste de direction, il a travaillé sur un plan de développement depuis quelques années, avec le MSSS . La première rencontre avec le MSSS a d’ailleurs eu lieu la semaine dernière. On a à peu près 17 postes de plus qu’on veut, pour donner plus de services de proximité [...] Ça prend une base à notre organisation pour avancer. Le CLSC part de loin , dit Denis Tremblay.