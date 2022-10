Enfant de 6 ans retrouvé à Moncton : sa mère raconte la fin d’un cauchemar

Dimanche, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a appelé la femme de Miami, aux États-Unis, pour lui dire que son fils disparu avait été retrouvé sain et sauf à environ 3000 kilomètres de la maison, à Moncton. Le jeune garçon manquait à l'appel depuis le 27 août.

Le père et la grand-mère paternel du petit garçon ont été arrêtés sans incident, dimanche, après avoir été aperçus dans un magasin Walmart à Moncton. La police du comté de Miami-Dade, en Floride, considérait le dossier comme un enlèvement parental.

Bien en sécurité, le petit garçon de six ans se trouvait toujours au Canada, lundi après-midi. Il est avec une travailleuse sociale, selon sa mère.

La mère affirme que les autorités sont en train de délivrer un passeport de façon accélérée pour son fils, afin qu’il puisse idéalement retourner aux États-Unis, lundi soir ou mardi matin.

Je serais allée au Canada, mais ils m’ont dit que c’était la meilleure façon de faire les choses , dit la mère. [La travailleuse sociale] m’a dit personnellement qu’elle allait venir avec lui. C’est le plan.

La mère a tout de même pu parler au téléphone avec son petit garçon, avant son retour en terre américaine.

C’était incroyable. Comme mère, on doit essayer de protéger nos enfants des émotions. Mais mon fils est autiste. C’est une bénédiction déguisée. Il n’a aucune idée de ce qui se passe. Il sait qu’il joue avec des LEGO et qu’il va me voir bientôt , dit-elle.

Lorsqu’il a entendu la voix de sa mère, le petit garçon lui a demandé maman, où étais-tu .

Je t’attends, tu étais en vacances, il va falloir que tu me racontes tout ça , lui a-t-elle répondu.

Gratitude éternelle

Les deux derniers mois ont été un enfer pour cette mère vivant constamment dans l’incertitude.

Je sais que de nombreuses personnes essaient de comprendre la tristesse profonde qui nous dépasse constamment. Ça ne s’explique pas , dit-elle.

Constamment préoccupée, n’importe quoi pouvait la faire pleurer. Quand elle entrait dans la chambre de son fils, elle trouvait cela très difficile.

Ma plus grande peur, c’était qu’il soit retrouvé mort , confie-t-elle. Mais c’est derrière moi maintenant, je ne vais plus y penser.

Le garçon de 6 ans de Miami a été retrouvé dans un magasin Walmart de Moncton dimanche, après avoir été aperçu par un témoin qui a communiqué avec la GRC. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Le cauchemar maintenant terminé, la mère témoigne qu’elle est habitée par la joie. Je suis tellement contente que je ne me souviens plus comment je me sentais , lance-t-elle.

La mère indique avoir une gratitude éternelle envers la personne du Nouveau-Brunswick qui a contacté la police. Je ne pense pas qu’il y a des mots pour exprimer ce que je ressens , dit-elle.

« Je suis certaine qu’il a fallu du courage pour faire cet appel, mais cet appel a été la différence entre une famille réunie et un enfant en danger. » — Une citation de Mère de l’enfant de 6 ans retrouvé à Moncton

Je veux juste dire merci. Pas seulement pour la personne qui a fait l’appel, mais à tout le monde. Ça a été une démarche collective , ajoute la mère.

Selon elle, la quantité de partages [sur les médias sociaux] et d’efforts de chacun est la raison pour laquelle son enfant a été trouvé.

La mère a aussi tenu à remercier la GRC . Ils ont été rapides et ont rendu cela possible, et ça, sans traumatisé mon garçon. Mon fils va bien, vous savez. C’est une bénédiction et je suis vraiment reconnaissante , conclut-elle.