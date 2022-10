Assouplissement des conditions de semi-liberté pour le chauffard Yves Martin

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) refuse d’accorder une libération conditionnelle totale au chauffard Yves Martin et prolonge plutôt sa semi-liberté de six mois en lui accordant des assouplissements.

Dans sa décision rendue le 19 octobre dernier, la CLCC estime que le chauffard, qui a causé la mort d'une famille à Laterrière en août 2015, représente un risque modéré de récidive.

Yves Martin souhaitait obtenir une libération conditionnelle totale. La commission s’est dite préoccupée d’accorder une libération aussi générale à ce stade-ci de sa peine. Le chauffard a été condamné en janvier 2017 à 14 ans de pénitencier et à une interdiction de conduire à vie, alors qu’il était âgé de 42 ans.

La commission l'autorise donc à séjourner cinq jours par semaine dans son appartement et deux jours dans un centre résidentiel communautaire afin de lui permettre de tester ses nouveaux acquis et d'apprendre à vivre de façon plus autonome.

La Commission voit des avantages à maintenir le filet de sécurité en demeurant quelques jours dans la maison de transition pour s’assurer que vous êtes bien supervisé et que vous bénéficiez de la structure et du soutien qu’offre un tel établissement , peut-on lire dans la décision rendue.

La commission prend en considération le fait qu'Yves Martin a un emploi. Il a également suivi plusieurs formations et thérapies depuis octobre 2019 qui lui ont permis de mieux comprendre les origines de sa dépendance à l'alcool.

La Commission considère que vous êtes néanmoins vulnérable en raison de votre toxicomanie et croit fermement à la nécessité de vous engager encore plus dans les AA [Alcooliques anonymes] et, si nécessaire, dans d’autres traitements nécessaires, car vous avez fait la preuve que sans la sobriété et la clarté de la prise de décision qui l’accompagne, vous représentez un risque grave pour la société , ajoute la CLCC .

Prudence face à une nouvelle relation

La libération conditionnelle totale est considérée comme prématurée par l’équipe de gestion des cas d’Yves Martin, qui a recommandé à la CLCC de la refuser.

Son équipe de gestion de cas a notamment formulé des préoccupations quant à l’impact que pourrait avoir la nouvelle relation amoureuse d'Yves Martin, qu’elle voit comme un facteur de risque . Dans la décision, on peut lire qu’il a rencontré une femme aujourd'hui sobre, mais ayant aussi des antécédents en matière d'alcool au volant.

L’équipe préfère dans ce contexte demeurer prudente en raison de l’impact que pourrait avoir une rupture ou une rechute dans la consommation de l’un des deux.

La commission a également souligné la fragilité des liens respectifs d’Yves Martin et de sa nouvelle fréquentation par rapport à la consommation de substances.

Une première semi-liberté accordée en juin 2020

En juin 2020, Yves Martin avait obtenu une semi-liberté de six mois. Il avait toutefois dû retourner en prison en juillet, après avoir conduit une voiture dans le stationnement de l’entreprise où il travaillait, alors qu’il lui était interdit d’utiliser tout véhicule à moteur.

Le non-respect de cette interdiction a également été relevé dans la décision actuelle de la CLCC , qui considère l’événement comme un facteur aggravant du risque de récidive d’Yves Martin.

La CLCC avait de nouveau accordé une semi-liberté au chauffard Yves Martin en octobre 2021, mais lui avait refusé la libération complète.

Il demeure notamment interdit au chauffard d’entrer en contact sans autorisation avec les membres des familles des victimes et de se retrouver dans les limites des municipalités de Terrebonne, de Mascouche, de Saguenay et du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Leurs vies ont été changées à jamais et elles revivent l’horreur de la douleur d’avoir perdu un jeune couple, leur enfant à naître et leur fils. Les familles des victimes méritent de vivre dans la paix qu’elles peuvent trouver sans se voir rappeler cette lourde perte si elles sont contactées par vous ou si elles vous rencontrent dans leurs communautés , souligne la CLCC .

D’après des informations de Mélanie Patry