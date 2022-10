L’image fantomale montre ces immenses structures de gaz et de poussière regorgeant d'étoiles en formation sous un jour plus sombre que celle dévoilée à la mi-octobre par la NASA qui avait été captée par l’instrument NIRCam.

Situés à 6500 années-lumière de la Terre dans la nébuleuse de l'Aigle, les Piliers de la création ont été rendus célèbres par le télescope spatial Hubble, qui en a pris un premier cliché en 1995, revisité en 2014.

Les Piliers de la création s’étendent sur 4 à 5 années-lumière, tandis que la nébuleuse elle-même a une largeur de 55 à 70 années-lumière.

Comparaison des images prises par les télescopes Hubble (à gauche) et James Webb des Piliers de la création situés à 6500 années-lumière de la Terre, dans la Voie lactée. Photo : AFP / NASA/ESA/ASC

Un fantôme galactique

La lumière dans l’infrarouge moyen captée par MIRI permet de dévoiler la matière plus sombre comme la poussière, mais il est quand même possible d’observer certaines jeunes étoiles qui ne se sont pas encore débarrassées de leur manteau de poussière. Il s'agit des formes pourpres situées en bordure des piliers.

Cette image des Piliers de la création a été obtenue grâce à des observations dans l'infrarouge moyen réalisées par l'instrument MIRI de Webb. Photo : NASA/ESA/ ASC/Webb/STScI

Les zones les plus denses de poussière apparaissent dans les nuances de gris les plus sombres. La région rouge vers le haut est l'endroit où la poussière est la plus diffuse , explique la NASA dans un communiqué.

Dans cette image, il est impossible d’apercevoir les galaxies en arrière-plan, puisque le milieu interstellaire dans la partie la plus dense du disque de la Voie lactée est gonflé de gaz et de poussière qui ne permettent pas à la lumière lointaine de pénétrer.

Le télescope spatial James Webb a été lancé le 25 décembre dernier et a commencé sa mission scientifique en juillet. Il a été conçu pour observer les confins du cosmos encore plus loin que jamais auparavant.