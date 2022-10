Le Centre de santé de Lamèque, un modèle à suivre selon Vitalité

En 2003, l’hôpital de Lamèque devient un centre de santé communautaire. Toutefois, contrairement à d’autres hôpitaux qui ont subi le même sort, l’établissement de Lamèque a conservé son statut d’hôpital. Du moins, sur papier.

Shelley Robichaud, directrice des soins de santé primaires au Réseau de santé Vitalité Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Principalement, c’est parce que l’on a encore douze lits. Ce ne sont pas des lits comme dans les autres hôpitaux par contre. Nos lits, ce sont des gens qui sont en attente de placement [dans un foyer de soins] ou des lits qui sont en soins palliatifs, en fin de vie , explique la directrice des soins de santé primaires au Réseau de santé Vitalité Shelley Robichaud.

Shelley Robichaud explique que l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque a donc deux mandats.

On a un mandat d’offrir des soins de santé primaires, c'est-à-dire des soins de première ligne dont les gens ont besoin plus fréquemment dans leur vie, pour leur permettre de maintenir et d’améliorer leur état de santé. Mais en plus, on a le mandat d’améliorer la santé de notre population , dit-elle.

L'Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque offre aussi des cliniques qui offrent des soins de santé précis, notamment en ce qui concerne les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Photo : Radio-Canada

Pour améliorer la santé de sa collectivité, le centre de santé communautaire mise sur l’implantation de cliniques qui offrent des soins bien précis, notamment en ce qui concerne les maladies chroniques, comme le diabète et l’hypertension.

Si on veut essayer d’avoir un impact sur le taux de personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux et qui ne devraient pas être là, car ce sont toutes des maladies préventives. Donc nous, on a mis des cliniques en place pour soutenir ces gens qui ont des maladies, pour les aider à s’autogérer à domicile , dit Shelley Robichaud.

Au cœur de la communauté

Le centre de santé communautaire de Lamèque pilote aussi des projets qui ont pour but d’offrir des services aux résidents dans la communauté, comme le programme de livraison de repas chauds à domicile, né d’un partenariat avec le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne.

C’est aussi une particularité de notre approche, c’est qu’on travaille ensemble et en collaboration, en concertation avec les partenaires et la communauté , lance Marie-Josée Rousselle, agente de développement communautaire à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque.

Marie-Josée Rousselle, agente de développement communautaire à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Elle explique que l’établissement s’implique dans des projets communautaires, contrairement à d’autres établissements de santé dans la province, parce qu’ils n’ont tout simplement pas ce mandat.

Nous, on s’est impliqué à développer des projets de jardinage pour des familles à faibles revenus. On a travaillé avec la radio communautaire pour développer une chronique radio avec notre travailleuse sociale où elle fait de l'éducation sur les ondes de la radio , précise-t-elle.

Tourné vers l’avenir

En 2003, lorsque l’hôpital de Lamèque a perdu certains services et a été transformé en centre de santé communautaire, la pilule a été difficile à avaler pour de nombreux résidents. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.

On pourrait dire " est-ce qu’il y a des choses que l’on regrette "? Évidemment, on peut tous être nostalgiques. On est tous nostalgiques du passé. Sauf qu’il faut qu’on regarde le service de santé que l’on offre ici de façon logique. Cinquante ans passés, lorsque le système de santé a été mis en place, il y avait des besoins, il y avait une particularité, une réalité très différente de celle d’aujourd’hui , soutient Shelley Robichaud.

Des travaux de réaménagement sont d’ailleurs en cours à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque. L’unité de médecine familiale, où travaillent cinq médecins et trois infirmières praticiennes, sera agrandie pour mieux répondre aux besoins des patients.

