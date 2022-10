À l'approche de la COP15 sur la biodiversité, qui se tiendra à Montréal en décembre prochain, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a reconnu qu'il y a un manque de sensibilité de plusieurs intervenants face aux milieux de vie de certaines espèces en péril.

En entrevue avec La Presse canadienne, le ministre Guilbeault a fait valoir que les interventions fédérales comme celle qui a stoppé la construction d'un boulevard à Longueuil afin de protéger la rainette faux-grillon, une grenouille en voie d'extinction, seront répétées jusqu'à ce que le message soit compris.

Nous avons eu recours à la loi sur les espèces menacées dans certains cas pour freiner des projets de développement. Je ne pense pas qu'on va avoir besoin de le faire tout le temps. Je pense que quand on va l'avoir fait à un nombre suffisant de reprises, les gens vont comprendre que le party est fini , a-t-il laissé tomber.

Le ministre Guilbeault estime que son gouvernement aura toujours les coudées franches pour intervenir lorsque ce sera requis.

« Les tribunaux nous ont appuyés là-dessus. On est, d'un point de vue juridique, en terrain très solide et quand on va l'avoir fait une couple de fois, les gens vont comprendre. »