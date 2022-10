Soccer : les Rouges se hissent au sommet des championnats collégiaux

Les deux formations sportives ont remporté la MCAC , dimanche à Brandon, et représenteront le Manitoba aux championnats nationaux, qui se déroulent au Québec et en Colombie-Britannique.

Après 2019 et 2021, l'équipe féminine de l' USB monte pour la 3e fois consécutive sur la plus haute marche du podium de la MCAC.

Les représentantes de l'Université de Saint-Boniface se sont imposées 4 à 1 contre l'équipe Providence University College Pilots.

L'équipe féminine des Rouges de l'USB est championne de la MCAC pour la 3e année consécutive. Photo : Aidan Froese

Une performance qui ravit leur entraîneur en chef, Justin Légaré, qui a du mal à contenir sa joie.

Je suis extrêmement fier de mon équipe, de la façon dont les joueuses se sont comportées ce week-end. C'est incroyable. Il y avait beaucoup d'émotion. On mérite notre voyage au Championnat national , se réjouit-il.

Justin Légaré, qui ne tarit pas d'éloges pour ses joueuses, n'est pas vraiment surpris par cette performance, car selon lui, les joueuses ont survolé le championnat cette saison.

On a seulement encaissé 5 buts en 14 matches cette année, ce qui n'est pas beaucoup , poursuit M. Légaré. Mais on en a inscrit 70. L'équipe était extrêmement forte.

L'équipe féminine de l' USB participe pour la 2e fois au championnat national, qui se déroule du 9 au 12 novembre à Saint-Lambert, au Québec.

Justin Légaré est conscient que la mission ne sera pas facile.

Le niveau des équipes là-bas est très élevé. Ce sont des équipes fortes et talentueuses. Ça va être probablement les matches les plus difficiles de la saison , a-t-il affirmé.

On doit donc se relever des blessures, se préparer et s'organiser parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le voyage aussi. Tout ça en une semaine, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps , poursuit-il.

Du côté des hommes, ils ont défait l'équipe championne en titre de la MCAC , les Bobcats de Brandon, qu'ils ont battus par 4 buts à 3.

Les Rouges remportent ainsi leur 5e titre de cette conférence. Seif Dhaoui, qui a gagné la MCAC en tant que joueur de l'équipe de l' USB et maintenant comme son entraîneur, salue le travail d'ensemble.

Tout le monde a été vraiment concentré. On s'est dit qu'on va bien travailler. On allait tous au gym ensemble. On allait courir ensemble. Lors de chaque séance d'entraînement, il y avait presque tout le monde, à l'exception d'une ou deux personnes, en raison des cours ou du travail , explique-t-il.

Les Rouges de l'USB montent pour la 5e fois sur la plus haute marche du podium de la MCAC. Photo : Aidan Froese

Seif Dhaoui dit que l'équipe qui a démarré timidement le championnat est montée en puissance au fil des matches. On a commencé à s'améliorer petit à petit. Puis finalement le dernier week-end on a été exceptionnel , souligne celui qui se félicite d'être à la tête des Rouges.

Seif Dhaoui ajoute qu'il y a toujours des joueurs talentueux au sein des Rouges, mais il manquait le jeu collectif.

Cette année, on s'est donc plus concentré sur le jeu en équipe. L'approche que j'ai prise aussi cette année, c'est qu'avant chaque match, on visionne les équipes adverses. Les autres entraîneurs et moi arrivons avec un plan qu'on partage avec les joueurs , dit-il.

L'équipe masculine de l' USB défendra du 9 au 12 novembre les couleurs du Manitoba à Vancouver où aura lieu le championnat national.

Si les joueurs sont conscients de l'enjeu, Seif Adoui affirme qu'il n'est pas question de leur mettre de la pression, d'autant plus que la plupart d'entre eux participent pour la première fois à ce tournoi.