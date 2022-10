La mairesse de la ville d’Atigonish reçoit des menaces à cause du projet de fusion

Laurie Boucher et d'autres représentants de la ville d'Antigonish et du comté du même nom ont reçu des menaces et ont été intimidés depuis que la décision a été prise de regrouper les deux zones.

Mais la GRC affirme que c’est la mairesse d'Antigonish, qui a reçu les pires attaques.

On menace ma famille et de s’en prendre à nous , dit Laurie Boucher. C'est très personnel!

Certaines des menaces qui ont été faites via les médias sociaux, les courriels et la messagerie vocale ont été envoyés à la GRC pour les conserver au dossier au cas où quelque chose d'autre se produirait .

Laurie Boucher affirme que malgré tout, elle se sent en sécurité dans sa maison, car elle croit que ce n’est qu’un petit groupe qui est à l’origine des attaques les plus méchantes.

Le préfet du comté d'Antigonish Owen McCarron et la mairesse de la ville d'Antigonish, Laurie Boucher. Photo : Jane Sponagle/CBC

Le préfet du comté d’Antigonish, Owen McCarron, a aussi reçu quelques appels passionnés, mais le ton des messages et la haine dirigée à l’endroit de Laurie Boucher sont très différents.

À son avis, les gens s'en permettent davantage parce que c'est une femme.

On veut voir plus de femmes en politique , dit-il. Et quand des choses comme ça se produisent, ça décourage même ma fille [...], donc cela me préoccupe , dit-il.

Les gens deviennent très à l'aise pour faire des commentaires derrière le clavier , ajoute-t-il.

Les directeurs généraux de la ville et du comté ont publié vendredi une lettre publique conjointe condamnant les provocations, intimidations et menaces envers Laurie Boucher et les autres.

La décision d'aller de l'avant avec la consolidation n'a pas été prise à la légère, et c'était une décision prise par les deux conseils, et non par une seule personne , indique la lettre.

Un vote serré

Plus tôt ce mois-ci, la ville et le comté ont voté pour dissoudre la ville et fusionner en une nouvelle unité élargie sous le nom du comté, malgré la vive opposition de nombreux résidents.

Une centaine de personnes ont récemment assisté à une réunion publique d'information à propos de la fusion à Antigonish. Photo : Gracieuseté : Chad Brazier

La ville a voté 4 contre 3 en faveur de la fusion, tandis que le comté a voté 5 contre 3 en faveur. Deux des conseillers de comté se sont récusés par crainte d'éventuels conflits d'intérêts.

Laurie Boucher dit qu'une demande de plébiscite a été présentée au conseil municipal, mais qu'elle a été rejetée. La décision a été prise d'aller de l'avant avec des séances de consultation publique à la place, a-t-elle dit, pour évaluer les pensées de la communauté et partager des informations.

Une partie de l'argument en faveur de la consolidation est de mettre en commun les ressources pour mieux s'attaquer aux problèmes comme les changements climatiques, le logement abordable et les infrastructures.

La ville d'Antigonish a établie il y a plus de 100 ans. Photo : Ville d'Antigonish

Sean Cameron est contre l’idée. Le conseiller élu qui dit parler à titre de résident seulement affirme que tout le processus de fusion s’est fait dans le secret .

L'histoire de cent trente-deux ans de la ville d'Antigonish a été anéantie par ce vote , dit-il.

Malgré tout, il ne pense pas qu'une violence dirigée contre un élu soit acceptable .

Laurie Boucher et Owen McCarron croient tous deux que la désinformation autour de la fusion a suscité les émotions et les réactions négatives.

Ils ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour mettre fin à certaines rumeurs :

le service public d'électricité de la ville ne sera pas vendu;

les services d'incendie ne changeront pas;

et les taxes n'augmenteront pas à cause de la fusion.

L'histoire sera toujours là, mais nous ne pouvons tout simplement pas vivre dans le passé , croit Laurie Boucher.

L'affaire est maintenant entre les mains de la province puisqu'une législation est nécessaire pour la fusion.

On s'attend à ce que la question soit soumise à l'Assemblée législative ce printemps. Le plan serait d'avoir la municipalité élargie en place d'ici le 1er avril 2025.