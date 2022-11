Densification urbaine, mais à quel prix?

En 2010, Natalie Cesard et Éric Lavoie s’établissent dans leur nouvelle maison à Lévis, juste à l’ouest du pont Pierre-Laporte. De leur salon, ils voient les bateaux naviguer sur le fleuve Saint-Laurent. Le site parfait, selon eux, pour profiter pleinement d’une retraite éventuelle. Mais, en 2017, la visite inattendue d’un courtier qui travaille pour le compte d’un promoteur immobilier vient assombrir leur projet de retraite.

« Il nous mentionnait qu'il achèterait toutes les maisons de notre quartier, qu'il les démolirait et qu'il ferait des tours à condos. » — Une citation de Natalie Cesard

Éric Lavoie et Natalie Cesard avaient le projet d'une retraite tranquille en bordure du fleuve à Lévis. Photo : Radio-Canada

Cette visite survient avant même que la Ville de Lévis n’ait organisé des consultations publiques pour changer le zonage du quartier et bien avant que le projet du promoteur immobilier Humaco ne soit annoncé officiellement. En novembre 2019, le promoteur, soutenu par le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, rend public son projet Cocité Lévis.

Grâce au nouveau zonage, il peut construire des immeubles d’habitation dont le nombre d’étages est illimité, juste à côté de la maison des Cesard-Lavoie. Et le promoteur pourra construire des immeubles de trois à douze étages dans le secteur où ils habitent.

« C'est un projet qui correspond à notre vision de densification au niveau de la tête des ponts. » — Une citation de Gilles Lehouillier

La maison du couple Cesard-Lavoie ne correspond plus au nouveau zonage du quartier. Photo : Radio-Canada

Ce projet inquiète plusieurs résidents du quartier, qui réalisent que le promoteur a acquis plusieurs propriétés près de chez eux au cours des dernières années. David Leblond, d’Humaco, reconnaît qu’une trentaine d’ententes ont été conclues avec les propriétaires, ajoutant qu’Humaco a toujours bien agi avec les citoyens du quartier.

« Dès le jour un, on s'est rendus disponibles. On a dit : "Si vous avez des questions ou des inquiétudes, venez nous voir, on est voisins. Nous, ce qu’on veut, c’est une relation de bon voisinage." » — Une citation de David Leblond

David Leblond d’Humaco dirige le projet Cocité Lévis. Photo : Radio-Canada

Les voisins des Cesard-Lavoie ont reçu une offre d’Humaco de 450 000 $ pour leur propriété. Céline Mercier et Alain Côté ne pouvaient l’accepter.

« On a fait venir un contracteur. On avait trouvé un terrain. Il arrivait avec une estimation de 695 000 $ pour construire la maison, puis aménager le terrain. J'ai dit [à Humaco] : "C'est à vous d'avancer les fonds pour qu'on soit capables de se reloger ailleurs, puis de ne pas perdre ce qu'on a ramassé toute notre vie". » — Une citation de Alain Côté

L’experte en acceptabilité sociale et professeure associée à l’UQAM, Marie-Ève Maillé, estime que le promoteur est généralement favorisé dans ce genre de négociation, parce qu’il discute individuellement avec les propriétaires et qu’il contrôle l’information. Mais une chose est claire, selon elle, il doit faire preuve d’ouverture envers les vendeurs.

« S'ils doivent se reloger ailleurs, il faut qu'ils puissent avoir quelque chose d'équivalent. Ça serait la moindre des choses, à mon avis. » — Une citation de Marie-Ève Maillé

La maquette du projet Cocité en bordure du fleuve et du pont Pierre-Laporte à Lévis a été rendue publique en novembre 2019. Photo : Source : Projet Cocité

Natalie Cesard n’a rien contre la densification urbaine, mais, selon elle, il faudrait que les citoyens soient respectés dans le processus. Comme son quartier va se transformer, elle souhaite trouver une solution qui va lui permettre de se reloger dans un endroit qui ressemble à son environnement actuel.

Elle a demandé l’aide de son maire, sans succès. Nous avons voulu lui poser des questions, il a refusé. La Ville a plutôt délégué son directeur général adjoint au développement durable, Dominic Deslauriers.

« Il n'y a personne qui les force à quitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la Ville de Lévis, on ne rentre pas dans le jeu des acquisitions. La Ville ne s'immisce pas dans ce type de transaction là. » — Une citation de Dominic Deslauriers

L'an dernier, les Cesard-Lavoie ont vécu une grosse déception. Ils avaient réussi à trouver un promoteur immobilier intéressé à acheter leur propriété pour près d'un million de dollars, mais il s'est désisté tout juste avant de signer la promesse d'achat.

Alain Côté et Céline Mercier ont reçu une offre d’Humaco de 450 000 $ pour leur propriété. Photo : Radio-Canada

Le couple se sent pris au piège et ne sait plus quoi faire. De son côté, le promoteur Humaco affirme que la construction de la deuxième phase (immeubles de trois à douze étages) où habite le couple Cesard-Lavoie n’est pas prévue pour l’instant. Paradoxalement, il continue à acquérir des propriétés.