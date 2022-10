Profilage racial : Legault « jette de l’huile sur le feu », estiment des intervenants

Les policiers ne pourront plus procéder à l'interception de véhicules sans motif valable, une procédure qui mène au profilage racial, décidait la semaine dernière un juge de la Cour supérieure du Québec . En réaction, François Legault a déclaré qu’il « faut laisser les policiers faire leur travail » et qu’il leur fait « totalement confiance ». Une position « qui jette de l'huile sur le feu », selon des intervenants de la communauté noire.

Il a décidé à la sortie de ce jugement d’appuyer sans nuance le travail des policiers , a lancé Frantz Voltaire, président de la Semaine d’action contre le racisme, en conférence de presse, en compagnie de Jean Ernest, directeur de la radio haïtienne de Montréal CPAM, Joan Lee, présidente de la West Island Black Community Association et Jean Fils-Aimé, directeur de programmation à CPAM.

« Comme s’il y avait incompatibilité entre le travail des policiers et le respect des droits des communautés racisées. » — Une citation de Frantz Voltaire, président de la Semaine d’action contre le racisme

C’est une position qui rend difficile la cohabitation [...] des différents groupes parce qu’on est en train de stigmatiser de nouveau les communautés noires , a ajouté Frantz Voltaire.

En se positionnant ainsi, le premier ministre est en train de jeter de l’huile sur le feu, de souffler sur les braises , a déclaré Jean Fils-Aimé.

Jean Fils-Aimé, analyste politique, directeur de programmation à CPAM Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Les Noirs plus susceptibles d'être visés par les interceptions aléatoires

Les Noirs, mais aussi les Arabes et les Autochtones, subissent régulièrement les contrecoups du profilage racial, estiment les intervenants. C’est-à-dire qu’ils sont particulièrement visés par les interceptions aléatoires et sans motif valable, et ce, en raison de la couleur de leur peau.

À Repentigny, par exemple, une étude menée en 2021 révélait que les Noirs étaient trois fois plus susceptibles d'être interpellés que les Blancs. Ils représentaient 17 % des cas, alors qu'ils ne constituaient que 7 % de la population de la ville.

Des mères viennent me voir à la West Island Black Community Association parce qu’elles ont peur que leurs fils se fassent arrêter par la police et ne rentrent jamais à la maison , a souligné Joan Lee. Elles apprennent à leurs enfants de ne pas protester si la police les arrête. C’est comme être un citoyen de seconde classe.

« Ce jugement de la Cour supérieure vient de montrer l’illégitimité, l’illégalité de ce genre d’activité policière. » — Une citation de Frantz Voltaire, président de la Semaine d’action contre le racisme

La preuve prépondérante démontre qu'avec le temps, le pouvoir arbitraire reconnu aux policiers de procéder à des interceptions routières sans motif est devenu pour certains d'entre eux un vecteur, voire un sauf-conduit de profilage racial à l'encontre de la communauté noire. La règle de droit devient ainsi sans mot dire une brèche par laquelle s'engouffre cette forme sournoise du racisme. - Extrait du jugement du juge Michel Yergeau

Appuyer les policiers sans appuyer le profilage racial

Les intervenants demandent donc au premier ministre de reconnaître que les policiers peuvent bien faire leur travail en toute légalité sans interpeller abusivement les communautés racisées , a expliqué Jean Fils-Aimé. Et qu'il est possible d’appuyer les policiers, mais pas ceux qui font du profilage racial.

Je pense qu’aujourd’hui on parle au nom de tous les Noirs , a lancé Jean Ernest, en voulant interpeller directement plusieurs membres des rangs caquistes. Je parle au nom de Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin [dont les enfants] seront un jour susceptibles de subir le profilage racial. Je parle au nom de Benoit Charette, ministre de l’Environnement, qui a des enfants mulâtres [...] Je parle au nom de Lionel Carmant, ministre des Services sociaux, qui est le seul Noir du gouvernement de François Legault et qui est lui-même susceptible de se faire arrêter.

Jean Ernest, directeur de la radio haïtienne de Montréal CPAM 1410 AM Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Et si le premier ministre estime qu’il est réellement impossible pour les policiers de bien faire leur travail sans procéder à l'interception de véhicules sans motif valable, les intervenants lui demandent de contester la décision de la Cour supérieure du Québec en respectant l’état de droit, et donc en faisant formellement appel de ladite décision. On verra si ça tient devant une Cour suprême , a lancé Jean Ernest.