De jeunes élus dans le Nord de l’Ontario comme vecteurs de changement

Justine Leveque a battu deux autres candidats à la mairie le 24 octobre dernier pour devenir, à 23 ans, mairesse de Sundridge.

Ses aspirations politiques ont pris racine au secondaire où elle a siégé au conseil étudiant et au conseil scolaire Near North District comme représentante étudiante. Elle établit un parallèle entre cette fonction et celle qu’elle s’apprête à remplir.

Cela est semblable à être mairesse, [...] établir des priorités [...] approuver un budget pour qu’elles se concrétisent, déterminer quels changements rendraient notre communauté meilleure.

Âgée de 23 ans, Justine Leveque a été élue mairesse de Sundridge le 24 octobre 2022. Photo : Avec la permission de Justine Leveque

Après l’obtention d’un diplôme en psychologie et en sociologie à l’université Nipissing, elle décide de se concentrer sur sa municipalité, contrairement à plusieurs jeunes de son âge qui la quittent.

Les gens quittent, car ils ne voient pas de raison de rester [...] et pour moi c’est très important de faire réaliser aux gens combien il est important de s’implanter et de contribuer à rendre notre communauté plus grande, plus forte et de la faire grandir .

« Nous avons besoin de la jeune génération si nous voulons que la communauté demeure vivante, et je veux qu’il y ait quelque chose afin que mes enfants veuillent eux aussi rester. » — Une citation de Justine Leveque, nouvelle mairesse de Sundridge

Un vent de changement

Nouvellement élue comme conseillère municipale à North Bay et future mairesse adjointe, Maggie Horsfield, 30 ans, espère également insuffler du renouveau au sein du conseil.

Elle a étudié en histoire et en sciences politiques à l’université Nipissing où elle a ensuite travaillé pendant huit ans. Une expérience qui lui a donné envie de se lancer en politique.

« Pour d'avoir différents points de vue autour de la table, quoi de mieux que d’avoir davantage d’élus de moins de 40 ans afin d’apporter une complémentarité à ceux qui en ont plus que 40 ? » — Une citation de Maggie Horsfield, conseillère municipale et mairesse adjointe

Elle souhaite s’attaquer aux problèmes d'itinérance, de dépendance et de santé mentale. Il faut arrêter de poser les mêmes gestes sans cesse, car ce que nous faisons ne fonctionne pas, a-t-elle affirmé.

Rejointe par courriel, Janelle Zacharias, 32 ans, nouvelle conseillère municipale à Atikokan, croit que son âge lui confère un regard neuf et une toute nouvelle perspective et lui permettra de représenter une génération pour laquelle l’impact environnemental des décisions prises est crucial.

"Nous avons toujours fait ça comme ça" ne signifie pas qu’il s’agisse du meilleur moyen pour accomplir quelque chose , affirme Janelle Zacharias, faisant ainsi écho aux propos de Maggie Horsfield.

Michelle Boileau, tout sourire, quelques secondes après avoir appris son élection à la mairie de Timmins le 24 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les nouveaux maires de Sault-Sainte-Marie et Timmins, Matthew Shoemaker et Michelle Boileau, font eux aussi partie de ce groupe de jeunes : ils ont tous deux 33 ans.

Aidan Kallioinen, 18 ans, a été élu comme conseiller municipal d’Espanola, à 72 kilomètres à l'ouest du Grand Sudbury.

Avec les informations de Sarah MacMillan et de Céline Marti