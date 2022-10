Une récolte de médailles faste pour les patineurs de vitesse sherbrookois

Les Sherbrookois Kim Boutin, Jordan Pierre-Gilles et Félix Roussel sont repartis avec des médailles au cou après la première Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de la saison, qui se déroulait à l’aréna Maurice-Richard à Montréal la fin de semaine dernière.

Félix Roussel a d'abord réussi l’exploit de gagner deux médailles à sa première présence en Coupe du monde, soit au relais mixte et au relais masculin. Pour ce dernier, comme il a patiné lors de la phase des qualifications, il a pu accompagner ses coéquipiers sur le podium. Je ne m’attendais pas à ressortir de là avec deux médailles, alors c’était vraiment le fun de vivre ça à Montréal en plus , a-t-il commenté.

« Au début, j’étais vraiment nerveux avec le bruit dans les estrades, on n’est pas habitué à avoir autant de spectateurs. Mais le stress a vite passé et c’était juste du plaisir après ça. » — Une citation de Félix Roussel, patineur de vitesse sur courte piste

Le jeune patineur dit aussi avoir profité des encouragements de la foule pour se propulser pendant la finale du relais mixte.

Quand j’étais au milieu et que j’entendais la foule, j’avais juste hâte de rembarquer sur la glace et de tout donner pour eux. C’était vraiment motivant de se faire encourager autant.

Selon Roussel, les patineurs de la relève et d’expérience se motivent l’un et l’autre au sein de l'équipe canadienne.

Le nouveau venu sur la scène mondiale a pu compter sur la présence de Jordan Pierre-Gilles, qui s'est remis juste à temps d’une entorse à la cheville pour participer à la compétition.

J’ai eu d’excellentes courses. Au relais, on a super bien performés. En finale, on a chuté, mais il y a eu une disqualification, donc on a fini en troisième position , relativise celui qui entame sa troisième année sur le circuit international.

Pour ses distances individuelles, Jordan Pierre-Gilles a cependant terminé deux fois au pied du podium.

J’ai fini deux fois 4e, c’est un peu crève-cœur, mais c’est quand même d’excellents résultats à l’international et ça me motive beaucoup pour la suite , a-t-il résumé, au lendemain des courses.

Quant à Kim Boutin, elle est repartie avec une médaille d’argent obtenue lors de la finale du relais féminin.

Les patineurs sont déjà en route pour la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra à Salt Lake City la fin de semaine prochaine.