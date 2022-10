28 000 passionnés de cosplay au deuxième Comiccon de Winnipeg

Le deuxième événement du Comiccon à Winnipeg a accueilli 28 000 participants au centre-ville pour un week-end de célébration de la culture pop, de costumade (cosplay) et d'invités célèbres.

Le cosplay, c'est la contraction de deux mots anglais costume et « play ». Il s'agit de jouer le rôle de personnages, de les imiter autant dans leur costume, leur coiffure que dans leurs poses.

L'événement se tenait au Centre des congrès RBC. L'an dernier, 14 000 personnes s'étaient donné rendez-vous, alors que les restrictions sanitaires étaient toujours en vigueur.

28 000 personnes ont participé au Comiccon du 28 au 30 octobre au Centre des congrès RBC de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Kevin Nepitabo

Nous sommes très heureux du résultat. De toute évidence, Winnipeg voulait un beau programme, et nous avons pu l'offrir , affirme le porte-parole du Comiccon de Winnipeg, Jason Rockman.

Parmi les invités célèbres figuraient les acteurs internationaux Bruce Campbell (L'Opéra de la terreur), Matthew Lewis (Harry Potter) et Lea Thompson (Retour vers le futur).

La participante Evadina Jerez a passé deux ou trois heures chaque jour au cours des deux derniers mois pour confectionner un costume inspiré de la série télévisée américaine Le Mandalorien pour l'événement.

Elle a apporté une touche personnelle à son costume en y ajoutant le drapeau chilien

L'intérêt d'Evadina Jerez pour la costumade a commencé lorsqu'elle était enfant. Son intérêt s'est depuis transformé en passion qui lui donne le sentiment d'appartenir à une communauté.

Je me costume depuis si longtemps et j'aime ça, alors pourquoi ne pourrais-je pas me déguiser en dehors d'Halloween , explique-t-elle.

Vee Hill a récupéré des matériaux et réutilisé deux couvertures pour fabriquer un costume de personnage Minecraft. Photo : Radio-Canada / Kevin Nepitabo

Wynn Loiselle-Shire s'est déguisée en Dreamxd, un personnage de Minecraft, dans un costume presque entièrement fait maison.

Je vois définitivement les prix augmenter. Je prédis qu'ils vont continuer à augmenter. Nous commençons à utiliser davantage de matériaux non conventionnels.

Wynn Loiselle-Shire a estimé le prix de son costume à environ 50 dollars, mais il lui a fallu des heures pour le fabriquer.

Avec les informations de Joanne Roberts