Trois Saskatchewanaises parmi les 100 femmes noires qui se démarquent au Canada en 2022

Pour Oyindamola Ajibola et Betty Mutwiri, le fait d'être reconnue lors d'un tel événement national a été une expérience enrichissante et énergisante, disent-elles en entrevue à CBC/Radio-Canada.

C'est gratifiant de savoir que le travail que j'ai accompli dans ma carrière au sein de la communauté compte pour les gens et a un impact positif. Cela m'a définitivement donné un nouvel élan pour continuer , déclare Betty Mutwiri. Sa société basée à Saskatoon, BM Leadership, Coaching and Consulting, offre des programmes de leadership et d'encadrement inclusifs.

Oyindamola Ajibola, elle aussi de Saskatoon, a été reconnue pour son travail visant à donner aux immigrants les moyens de s'épanouir au Canada. Elle est la créatrice entre autres du magazine Immigrant Muse, de Immigrant Connect conference et d'une application qui relie les immigrants aux programmes et services qui leur sont offerts.

Cela m'a ouvert des possibilités de collaboration avec d'autres femmes extraordinaires qui font de grandes choses dans leur domaine , explique Oyindamola Ajibola au sujet de cette remise de prix.

Plus d'action pour l'inclusion

Ce rassemblement, déclare Betty Mutwiri, a également remis en question l'idée qu'il n'y a de place que pour une seule femme noire dans une organisation. On nomme souvent cette attitude le phénomène un siège à la table , précise-t-elle.

Elle déclare qu'elle a souvent été la seule femme noire dans des réunions avec de hauts dirigeants et que cela amplifie le sentiment d'être une minorité.

Oyindamola Ajibola comprend elle aussi ce que c'est que d'être la seule femme noire dans une assemblée ou une organisation. Selon elle, cela peut rendre difficile la promotion de l'inclusion.

Si vous ne vous sentez pas totalement en phase avec l'organisme parce qu'il y a un programme que vous voulez faire avancer et que vous avez l'impression d'être la seule, vous ne pouvez pas le faire seule , dit-elle.

Selon elle, célébrer la diversité, mais ne pas donner la priorité à la lutte contre l'exclusion est un piège courant pour les organismes.

Pour Oyindamola Ajibola, avoir plus d'une femme noire sur un lieu de travail est déterminant. On peut partager des signaux non verbaux. Quand on cligne des yeux, l'autre femme noire sait de quoi on parle et elle comprend complètement , dit-elle.

Betty Mutwiri affirme que d'avoir été dans une salle avec autant de femmes noires qui excellent dans leur domaine a eu un impact positif sur elle.

Oyindamola Ajibola et Betty Mutwiri affirment que ce prix est une motivation pour aller de l'avant dans leur propre carrière. Elles soulignent qu'elles collaborent ces jours-ci à la rédaction d'un livre qui sera lancé en février 2023 pour coïncider avec le mois de l'histoire des Noirs.

Nous voulons simplement changer le récit de la femme noire leader. Nous voulons que cela soit normalisé , mentionne Betty Mutwiri.

Bernice Richard, qui a aussi été honorée le 15 octobre, est la directrice de l'exploitation auprès de Custom Agriculture Intelligence, elle est aussi membre du conseil d'administration des Amis du musée royal de la Saskatchewan et auteure de livres pour enfants.

Avec les informations de Heather Morrison