Le « poète-garagiste » Jo Cormier lance Animal, son premier spectacle d’humour

L’humoriste Jo Cormier était de passage à Tout le monde en parle dimanche pour parler de son premier spectacle solo, Animal. Il est aussi revenu sur le succès de ses capsules Amateur, visionnées à plus de 35 millions de reprises et bannies sur TikTok et PornHub.

C’est un Jo Cormier sympathique et vêtu de sa plus belle parure qui a répondu aux questions de Guy A. Lepage dimanche. L’humoriste originaire de Gentilly présentera Animal en grande première ce mardi 1er novembre à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, puis le 8 novembre à L’Olympia, à Montréal.

Dans son premier spectacle, Jo Cormier s’amuse à comparer notre espèce à celles d’autres qui nous entourent. Il croit d’ailleurs que l’être humain pourrait apprendre plusieurs choses du règne animal, notamment la force du groupe; une idée qui revient souvent dans ses interventions sur les réseaux sociaux, sous la forme d’un mantra.

« Ensemble, on est beaux, mais tout seuls, on est dégueulasses. » — Une citation de Jo Cormier

Jo Cormier a enfoncé les portes de l’humour avec ses questions existentielles, ses réflexions absurdes, sa bonhomie et sa garde-robe qui défie les codes de la mode. Refusé trois fois à l’École nationale de l’humour, l’humoriste a fait son propre chemin à force de persévérance, que ce soit sur le web, sur scène ou à la télévision, notamment à l’émission Le Prochain stand-up, à Roast Battle (dont il en a remporté la 3e saison) et maintenant au Maître du jeu sur Noovo.

Son personnage de scène est intense, excessif et un peu vulgaire à ses heures; une création scénique qui n’est toutefois pas si éloignée de la réalité. Dans les petits villages comme Gentilly, on est tous des personnages à notre façon. On n’est pas mal engueulés, mais on aime s’enguirlander, a-t-il illustré sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir. Je pense que je suis un poète-garagiste.

Banni sur TikTok et PornHub

Diplômé en Art et technologie des médias, profil radio, Jo Cormier a par la suite décidé de se consacrer à temps plein à l’humour. On a pu le voir notamment à l’émission Un souper presque parfait, où il s’est fait passer pour un océanographe, puis au Dr Mobilo Aquafest, au Gala Juste pour rire de Patrick Groulx et dans des compétitions d’humour à la télévision.

Depuis, il a continué d’apprendre son métier en assurant la première partie des spectacles de Mariana Mazza, tout en restant très actif sur le web avec des contenus viraux comme sa série de capsules Amateur, où il incarne un producteur de films porno à la langue bien déliée.

Les vidéos ont été vues plus de 35 millions de fois sur les réseaux sociaux, un phénomène viral qui a attiré l’attention de TikTok et du site PornHub, qui ont tous deux retiré le contenu de leurs plateformes.

Un animal sensible

Dans un tout autre registre, qui témoigne du côté foncièrement sensible de l’artiste, il y a aussi la série balado Histoires à coucher dehors, qui capture à chaque épisode les interactions entre Jo Cormier et quatre personnes sans domicile fixe qu’il invite à souper; une conversation sans tabou sur l’itinérance.

Être ignoré, c’est épouvantable. Je l’ai vécu à Camelot d’un jour, ne serait-ce qu’une heure, et on ne se sent pas humain, s’est-il rappelé. C’est peut-être parce que je viens d’un petit village, mais je trouve ça dur de laisser des gens à l’abandon.

