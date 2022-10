L’ex-boxeur Ali Nestor acquitté

Les accusations d'agression sexuelle et de voies de fait envers une femme portées contre Ali Nestor ont été abandonnées, lundi, la plaignante s'étant retirée du dossier. L'ex-boxeur a ainsi été acquitté.

Cet abandon de la poursuite est lié à une demande présentée par M. Nestor et son avocat, qui souhaitaient obtenir des documents liés à cette affaire.

En vertu de cette demande, le ou la juge qui préside le procès doit déterminer ce qui constitue un document pertinent dans le cadre de la poursuite.

C'est à ce moment que la plaignante a souhaité ne plus être impliquée dans ce dossier. Et sans plaignante, le Directeur des poursuites criminelles et pénales n'a pas eu d'autre choix que d'acquitter l'accusé, faute de preuves suffisantes.

Un procureur ne peut d'ailleurs jamais forcer une victime de violence conjugale à témoigner.

Personne, y compris M. Nestor et la plaignante, n'a eu à présenter sa version des faits dans le cadre de cette affaire.

Ali Nestor avait été formellement accusé en juin 2021, environ un mois après que les allégations envers lui eurent été rendues publiques. M. Nestor venait d'être nommé conseiller spécial de l'ex-maire de Montréal Denis Coderre, qui formait alors son équipe en vue des élections municipales de novembre 2021.

Ces allégations avaient forcé le retrait de l'ancien boxeur de la vie publique.