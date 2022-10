Une meilleure intégration des personnes handicapées sollicitée dans le marché du travail

Une étude menée en 2017 par Statistique Canada a démontré que seuls 59 % des Canadiens ayant des handicaps en mesure de travailler étaient embauchés. En comparaison, 80 % de leurs pairs sans handicap avaient du travail.

Résidente de Regina, Agata Gawron raconte qu’elle a récemment perdu son emploi et croit que son incapacité est l’un des facteurs ayant contribué à cette perte d’emploi.

Cette dernière souffre de problèmes de santé mentale.

Agata Gawron affirme avoir honte de son incapacité et se demande souvent si elle doit divulguer son handicap quand elle soumet sa candidature d’emploi auprès des entreprises.

« Si quelqu’un me voit dans la rue, ce n’est peut-être pas évident que j’ai un handicap. On ne trouve pas souvent la bonne occasion d’approcher un employeur pour lui parler de notre souffrance et qu’on a besoin de prendre soin de soi. »