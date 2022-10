Un nouvel hôpital général pour Saint-Jean à T.-N.-L.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, qui en a fait l'annonce lundi, ne précise ni le coût du projet ni son calendrier.

Mais il suggère que l'édifice sera construit à quelques mètres seulement de l’hôpital St Clare, sur un terrain situé de l’autre côté de la rue Lemarchant, où se situe l’ancien hôpital Grace fermé en 2000.

Andrew Furey affirme que dans les deux dernières décennies, la population de Saint-Jean a grimpé de 40 000 personnes et est maintenant plus âgée. Les besoins de santé augmentent en conséquence.

Pendant ce temps, le nombre de lits de soins aigus a stagné , reconnaît-il.

M. Furey ajoute que le nouvel édifice sera plus moderne et aura une garderie pour les employés. Il espère que des installations et des technologies de pointe permettront au gouvernement de recruter et retenir plus de personnel.

Cependant, le chef par intérim du NPD , Jim Dinn, croit qu’un nouvel hôpital ne fera que très peu pour soulager les travailleurs épuisés .

Il n’y a personne qui me dit qu’un nouvel édifice va résoudre tous nos problèmes , affirme M. Dinn. Il n’y a personne qui démissionne parce que les installations ne sont pas assez modernes. Ils quittent leur emploi parce que la charge de travail les écrase.

Jim Dinn est chef par intérim du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Dans les derniers mois, plusieurs salles d’urgence à Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé des fermetures temporaires, faute de travailleurs. Lundi, les salles d’urgence de Whitbourne et de St Lawrence étaient fermées. L’hôpital de Port Saunders n’offrait que des soins virtuels.

« On a besoin de gens. Quand on ferme un hôpital, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de lits, c’est parce qu’il n’y a pas assez de personnel. » — Une citation de Jim Dinn, chef par intérim, NPD

Le chef parlementaire des progressistes-conservateurs, Barry Petten, abonde dans le même sens.

On annonce un plan à long terme, mais on oublie les problèmes qu'il faut régler maintenant. On a des salles d'urgence bondées de gens et on a l'hôpital de Whitbourne qui est fermé depuis 19 semaines , affirme-t-il.

Andrew Furey soutient qu'il fait du recrutement des professionnels de la santé une de ses priorités, mais qu’il ne peut pas ignorer les besoins en infrastructures.

Il faut faire tout ça en parallèle. On adopte une approche qui nous permet de faire les deux en même temps , affirme-t-il.

Un autre hôpital en partenariat public-privé?

Selon le premier ministre, le nouvel hôpital général pourrait être construit en partenariat public-privé (PPP), une formule adoptée pour construire deux autres hôpitaux sur l’île.

Les PPP ont déjà connu des succès. L’hôpital de Corner Brook en est un bon exemple , estime le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Elvis Loveless. À Corner Brook, les travaux seront menés à terme dans les délais prévus et en respectant le budget prévu, ce qui est très important.

Pourtant, Christine Saulnier, directrice régionale au Centre canadien pour les politiques alternatives, remet en question l’efficacité des PPP , en notant qu’ils manquent souvent de transparence, et que les contrats pour construire et gérer les infrastructures peuvent s’étaler sur des décennies.

Christine Saulnier, directrice régionale du Centre de politiques alternatives Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les PPP coûtent plus cher au final , croit Christine Saulnier, qui a étudié l’utilisation des PPP par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Selon la chercheuse, les gouvernements surestiment le coût de l'approvisionnement public et sous-estiment les risques des PPP .