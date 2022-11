Se sortir de la violence familiale, un vrai parcours du combattant au Nouveau-Brunswick

Janie est restée des années avec un homme qui la maltraitait. Des mots durs, des insultes, des menaces de mort, des bousculades et des murs brisés… De fil en aiguille, elle a compris que même si elle ne recevait pas de coups, elle était victime de violence familiale. Depuis trois ans, elle mène une bataille épuisante pour s'en sortir, au coeur de laquelle ses enfants sont des victimes collatérales.

Des services, il n'y en a pas. J’ai dû mêler les travailleurs sociaux. J’ai dû mêler la police, les intervenants. Il n’y a rien qui bouge , déplore la mère de famille de la Péninsule acadienne.

Janie a passé 11 ans avec son ancien conjoint. Les choses ont dégénéré au cours des dernières années de leur relation.

Je restais seulement pour les enfants. J'endurais juste une routine. Puis, lui il travaillait dans l’ouest, alors je me disais que lorsqu'il s’en irait, j’aurais la paix. Mais, lorsqu'il revenait, ça revenait juste de nouveau.

Son ex-conjoint ne la frappait pas elle, ou les enfants. Mais il lui criait des injures, des menaces. Il lui serrait le bras. Il brisait des choses.

« Des coups de poing dans les murs, j’en ai eu plein. J’avais des cadres [accrochés] dans la maison. Ce n'était pas pour faire beau, c'était pour cacher des trous. » — Une citation de Janie, victime de violence conjugale

De nombreux obstacles à surmonter

Il y a trois ans, elle a décidé de mettre fin à la relation. De là, la pente est abrupte.

Elle a racheté sa part de la maison et s'est endettée pour le faire.

Elle a porté plainte à la police à quelques reprises, mais aucune accusation n’a été déposée.

Selon elle, un roulement de personnel dans les services policiers complique ces démarches.

C’est pas mal tous de nouveaux policiers qui sont rentrés. Admettons qu’ils ne connaissent pas [mon conjoint] comparativement aux autres qui étaient là avant. Tous ceux avec qui on a fait affaire dans le passé, ils ne sont plus là… C’est un peu dur , raconte-t-elle.

« Les enfants ont été présents pour beaucoup de choses que des enfants de bas âge n'auraient pas été censés entendre. » — Une citation de Janie, victime de violence conjugale

Janie dit avoir eu affaire à plusieurs travailleuses sociales et que les suivis étaient inadéquats.

Ça ouvre le dossier. Ça ferme le dossier. C’est la seule chose qu’elle fait. Je lui ai tout dit ce qu' elle devait vérifier, d’entrer dans la maison. Elle n’a rien fait que ce que je lui ai dit. Ça a passé comme de l’eau de roche , dénonce-t-elle.

La jeune mère se bat aussi en cour familiale pour obtenir la garde de ses enfants. La situation n’est pas réglée, après deux ans et demi de démarches.

C’est long. Ça parle beaucoup du bien être des enfants, mais, avec tout ce que j’ai pu rapporter envers leur père, c’est comme si qu'il n'y a rien de grave , dit-elle.

Le gouvernement promet d’agir

Selon un rapport publié il y a deux semaines par Statistique Canada, les signalements de violence entre partenaires intimes ont augmenté de 39 % au Nouveau-Brunswick entre 2009 et 2021.

Dans le discours du Trône, le gouvernement conservateur dit vouloir mieux protéger les victimes de violence conjugale, par l’entremise de l’adoption de la Loi de Clare , qui permettrait à certaines personnes d’effectuer une vérification des antécédents de leur partenaire.

La criminologue Madeline Lamboley émet des réserves sur cette initiative.

J’ai un bémol parce qu’on met encore la responsabilité sur la victime de faire ces démarches-là. [...] Est-ce que ça va être long, compliqué? Encore une série de démarches à faire? Et est-ce qu’il n’y a pas aussi un risque de représailles pour la victime qui va faire ce genre de démarche-là? , se demande-t-elle.

Selon Madeline Lamboley, le vrai problème au Nouveau-Brunswick, est le manque d’accès à des services.

La particularité du Nouveau-Brunswick c’est qu’il n’y a pas assez de ressources. On le voit, les maisons d’hébergement débordent. Les demandes sont de plus en plus nombreuses , explique-t-elle.

De nombreuses femmes habitent en région rurale, ce qui peut compliquer leurs démarches à plusieurs niveaux.

Les femmes et les filles sont isolées géographiquement et c’est difficile pour elles de se rendre dans une maison d’hébergement ou d’aller chercher des services , observe-t-elle.

« Ça fait en sorte que les femmes vont rester plus longtemps dans leur situation de violence. Leur trajectoire va devenir un parcours du combattant. » — Une citation de Madeline Lamboley, professeure au département de sociologie et criminologie à l'Université de Moncton

Janie a pu rester chez un membre de sa famille pendant sa séparation. Elle est revenue chez elle récemment et a entrepris des travaux majeurs pour réparer les dommages faits par son ex-conjoint.

Mais, au-delà des murs, il faudra encore beaucoup de temps pour réparer l’ensemble des blessures causées à elle et à sa famille.

