Fiona : un spectacle-bénéfice recueille plus de 847 000 $ pour les sinistrés

Un spectacle-bénéfice qui a rassemblé plusieurs vedettes et une chaîne de restaurants à Saint-Jean à Terre-Neuve, dimanche, a permis de recueillir un peu plus de 847 000 $ pour la Croix-Rouge canadienne afin d’aider les résidents des régions dévastées par la tempête Fiona en septembre.

Le gouvernement du Canada a promis de verser à la Croix-Rouge une somme égale à celle des dons provenant des citoyens. Le total s'élèvera donc dans ce cas à plus de 1,6 million de dollars.

L’auteur et interprète Chris Andrews, du groupe terre-neuvien Shanneyganock, est l'un des organisateurs.

Shanney a une connexion avec la côte du sud-ouest. C’est un endroit où nous aimons nous produire, où nous allons souvent et où les gens sont chaleureux. Ce que j’ai vu m’a beaucoup touché , explique Chris Andrews, lundi.

Le groupe, avait déjà donné un grand spectacle après le passage de l’ouragan Igor, ajoute M. Andrews. J’ai commencé à appeler les membres du comité que nous avions pour Igor et nous y avons ajouté quelques personnes. C’est ainsi que le tout a pris forme.

Le spectacle a mis en vedette d’autres artistes dont Tim Baker, Kellie Loder et le groupe Kubasonics. Le public a aussi eu un message vidéo de la part du chanteur Alan Doyle. Les dons ont afflué toute la soirée.

Une ovation pour le maire de Port aux Basques

Brian Button, maire de Channel-Port aux Basques, l’une des municipalités sinistrées par Fiona, a été accueilli sur la scène. Les gens se sont levés pour l’applaudir chaleureusement.

C’est un honneur d’être ici et de dire merci à chacun d’entre vous pour tout ce que vous faites pour nos communautés , a souligné M. Button.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La tempête Fiona a causé beaucoup de dégâts à Port aux Baques (ci-dessus) et dans d'autres communautés à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Yan Theoret

Un don de 335 000 $

Une grande partie des dons provient de la chaîne de restauration rapide Mary Brown's, qui avait promis de donner la moitié de ses ventes réalisées dimanche. Le propriétaire, Greg Roberts, fait plus que tenir sa promesse.

Nous avons accepté de verser 50 % des ventes de la journée à cette cause, mais nous n’allons pas faire cela. Nous allons donner 100 %. C'était la journée la plus occupée de l’histoire de nos ventes à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à vous , a annoncé Greg Roberts.

L'entreprise a présenté un don total de 335 000 $.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La chaîne Mary Brown's a fait un don de 335 000 $. Photo : Twitter/Alick Tsui

Chris Andrews ajoute que les gens ont fait preuve d’une grande générosité.

Les gens se soucient les uns des autres et veulent s’entraider. C’est merveilleux de savoir que nous formons toujours une province fière et forte et que nous sommes là pour nous entraider , conclut M. Andrews.