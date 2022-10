Dominique Anglade veut que Marie-Claude Nichols revienne au caucus libéral

En entrevue à Radio-Canada, la cheffe du PLQ a soutenu que les choses étaient allées trop loin dans cette affaire.

Dans la foulée du dévoilement du cabinet fantôme, la semaine dernière, la députée de Vaudreuil a été expulsée du caucus du PLQ en raison d'un conflit autour de l'attribution des dossiers et responsabilités parmi les 21 députés libéraux élus le 3 octobre dernier.

Sans donner de détails sur la rencontre qu'elle a eue lundi matin avec Marie-Claude Nichols, la cheffe libérale a plaidé pour la coopération.

Quand on fait des choix de portefeuille, on demande à tout le monde de donner sa contribution et je pense que les choses ont été un peu loin. Et donc, les canaux sont ouverts , a assuré Mme Anglade.

« Ce que je souhaite, c’est que Marie-Claude revienne au caucus. Je pense que c’est ce que souhaitent également les membres du caucus […] Il y a plein de dossiers qui sont intéressants. On souhaite qu’elle revienne. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Marie-Claude Nichols Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a été expulsée du caucus le 27 octobre après avoir refusé les responsabilités qui lui ont été offertes au sein du parti, qui occupe le rôle d'opposition officielle à l'Assemblée nationale.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, la députée de Vaudreuil avait un intérêt pour la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale.

Or, la cheffe Dominique Anglade aurait plutôt opté pour la candidature du député Frantz Benjamin à ce poste.

Mme Anglade aurait donc offert le poste de porte-parole en matière de transports à son ex-députée.

Marie-Claude Nichols représentait le PLQ depuis 2014.

Plus de détails suivront.