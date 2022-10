Retour de la clientèle internationale au Géoparc de Percé

Selon lui, la fréquentation de 2022 se compare à celle de 2019, considérée comme excellente.

Comme c'est le cas pour la majorité des attractions touristiques gaspésiennes, la fréquentation enregistrée en 2021, deuxième année de pandémie, ne correspond pas à la normalité. En effet, l’an dernier, elle avait grimpé jusqu’à 80 000 visiteurs. L'achalandage a été plus élevé à cause de la clientèle du Québec qui visitait davantage les régions , rappelle le directeur.

« Cette année, on a senti un réel engouement de la part des touristes, que ce soit au niveau régional, provincial, national ou même à l'international. » — Une citation de Jonathan Blais, directeur général du Géoparc mondial UNESCO de Percé

Jonathan Blais se réjouit de constater ce retour de la clientèle internationale. De ce côté-là aussi c'est vraiment excellent, estime-t-il. On en est très heureux. Puis on voit aussi de nouveaux types de clientèle, que ce soit du tourisme écologique ou du géotourisme qui reprennent tranquillement une certaine aisance à voyager à l'international, donc c'est vraiment très encourageant pour le futur.

La notoriété qui découle du statut de Géoparc mondial de l'UNESCO porte fruit. C'est un effet international à travers les 168 géoparcs mondiaux recensés dans le Global Geopark Network , affirme M. Blais. C'est très positif pour la suite des choses à notre établissement, pour tout le secteur de Percé et pour le tourisme en général.

En juin, le Géoparc a reçu la visite d’évaluateurs afin de renouveler sa certification, un procédure qui doit se répéter tous les quatre ans.

On a fait nos devoirs, mentionne Jonathan Blais. On était bien préparés, et on a respecté les bonnes pratiques, donc on attend la suite des choses . Le processus d’analyse suit son cours et les résultats doivent être connus en décembre.

Le Géoparc est un important créateur d’emploi et de richesse dans la péninsule gaspésienne puisqu’il donne du travail à une quarantaine de personnes en moyenne, selon les besoins des saisons.