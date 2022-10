Conditions de travail en éducation : la CSQ réclame des mesures fortes de Québec

Les enseignants, mais aussi le personnel de soutien et les professionnels du milieu de l'éducation affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ont présenté lundi leurs demandes sectorielles en vue des prochaines négociations avec le gouvernement. Parmi les avancées réclamées, les syndiqués exigent une plus grande valorisation de leurs professions et de meilleures conditions pour lutter contre la pénurie de personnel qui touche l'ensemble du secteur.

Sur le thème On vaut plus que des bonbons – les demandes sectorielles ont été déposées lundi, jour de l'Halloween –, quatre regroupements syndicaux affiliés à la CSQ soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE), ainsi que l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) demandent au gouvernement Legault de mettre l'épaule à la roue et d'agir promptement pour améliorer les conditions de travail dans les écoles et les centres de services scolaires.

De l'avis de Brigitte Bilodeau, première vice-présidente aux dossiers pédagogiques et professionnels à la FSE , les enseignants du réseau de l'éducation attendent ainsi du nouveau ministre, Bernard Drainville, qu'il revoie la composition de la classe et la liste de tâches des enseignants.

Selon Mme Bilodeau, ces deux éléments sont autant de pierres d'assises du métier, et représentent les deux aspects de la profession à propos desquels les membres de la Fédération souhaitent des avancées.

« La pénurie de personnel s'aggrave; on va devoir attirer davantage de jeunes dans la profession et retenir ceux qui y sont déjà pour renverser la tendance. » — Une citation de Brigiette Bilodeau, première vice-présidente aux dossiers pédagogiques et professionnels à la FSE

Comment faire? Il faut donner de l'air, donner du temps , a mentionné Mme Bilodeau.

Cette dernière précise qu'il est nécessaire que Québec reconnaisse que planifier, évaluer, enseigner, c'est primordial, et c'est ce qui devrait être le travail quotidien des enseignants .

La dernière négociation a permis d’améliorer la rémunération des enseignants, c’était un premier pas , a par ailleurs reconnu Mme Bilodeau, avant de préciser que les gains financiers avaient été réalisés par les profs en début et en fin de carrière; cette fois, il faudra améliorer la rémunération de l'ensemble des enseignants , a-t-elle soutenu.

Enfin, Mme Bilodeau dit accepter la main tendue par le ministre Drainville. On espère qu'il écoutera la parole des enseignants , a-t-elle indiqué.

Des problèmes ailleurs dans le réseau

Si la question de la pénurie de personnel dans le réseau de l'éducation porte principalement sur les enseignants, ceux-ci ne sont pas les seuls à souffrir de divers problèmes; le personnel de soutien et les professionnels sont eux aussi aux prises avec leurs propres enjeux en matière de rétention de personnel et de conditions de travail, ont martelé les confrères de Brigitte Bilodeau.

Nous ne sommes pas des acteurs de l'ombre; nous formons 40 % du réseau , a ainsi rappelé Éric Pronovost, président de la FPSS .

Nous sommes des gens qui travaillons tous les jours pour s'assurer que nous collaborons tous en vue de créer une équipe-école forte et capable de répondre aux besoins.

Là aussi, le défi consiste à attirer de nouveaux employés, mais aussi à retenir ceux qui sont là depuis un certain temps.

De l'avis de M. Pronovost, ce sont les employés de soutien qui sont souvent victimes des compressions dans le réseau de l'éducation, d'autant plus que ces travailleurs ne se retrouvent pas dans le discours du gouvernement dans ce dossier.

Par ailleurs, M. Pronovost soutient que la pénurie de main-d'oeuvre de cette branche du réseau est liée à la précarité d'emploi, et que 70 % des membres du syndicat se retrouvent dans cette situation peu enviable.

« Trop longtemps, le gouvernement s'est mis la tête dans le sable en ce qui concerne le personnel de soutien. » — Une citation de Éric Pronovost, président de la FPSS

Son de cloche similaire chez les professionnels du milieu de l'enseignement; Jacques Landry, président de la FPPE , fait lui aussi état de graves difficultés pour attirer des gens qualifiés .

Au dire de ce dernier, cela fait maintenant plus de trois ans que l'on recense plus de 500 postes de professionnels vacants, chaque année.

Le réseau a augmenté son recours aux services professionnels privés, extrêmement coûteux et déconnectés de la réalité des milieux scolaires, pour pallier ce manque. Pourtant, il est documenté que les services professionnels les plus efficaces, ce sont les services publics, qui sont donnés près de l'élève, dans son milieu, en concertation avec son enseignante ou son enseignant, les autres intervenants et ses parents , a ajouté M. Landry.

Un appel déjà lancé

Les syndicats en enseignement reliés à la CSQ n'en sont pas à leur première sortie pour faire pression sur le gouvernement; à la mi-août, à l'aune de la rentrée scolaire au collégial, trois fédérations regroupant du personnel des cégeps avaient lancé un appel pour améliorer les conditions de travail, y compris les salaires, pour attirer de nouveaux professeurs et professionnels, en plus de convaincre les employés actuels de ne pas s'en aller au privé.

Les conventions collectives actuelles, au sein de la fonction publique québécoise, arriveront à échéance le 31 mars prochain.