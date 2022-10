En Pennsylvanie, des médecins se mêlent ouvertement de politique

Mais c’est d’une tout autre prescription qu’il s’agissait : l’implication sans précédent des professionnels de la santé de l’État dans la campagne électorale, mus par la question de l’avortement et leurs inquiétudes pour leur profession.

Aux États-Unis, la plupart des médecins sont des entrepreneurs. Combien d’entre eux sont prêts à s'aliéner des patients en parlant publiquement de politique? Ce serait une des choses les plus personnelles pour les Américains après la religion.

C’est donc par curiosité que j’ai pris rendez-vous avec certains d’entre eux, Lisa Goldstein, une pédopsychiatre, Ann Steiner, une gynécologue-obstétricienne à la retraite, et Zeke Tayler, un anesthésiste.

Aucun des trois n’en est à ses premières armes de bénévolat politique. Ils ont commencé à donner un coup de main au Parti démocrate, dans le cas de Lisa et Zeke, avec l’arrivée de Trump au pouvoir. Ann a surtout mené des campagnes pour défendre l’avortement et la contraception.

Mais tous les trois sont surpris du nombre de professionnels de la santé de Pennsylvanie qui sont prêts à dire publiquement ce qui ne va pas dans les propositions politiques des républicains.

À mon avis, il y a trois facteurs qui les poussent à agir ainsi cette année, même si les élections de mi-mandat ne sont pas aussi importantes que les élections présidentielles.

Premier facteur, l’avortement

Évidemment, dit Lisa Goldstein, ce qui motive beaucoup de professionnels de la santé à faire partie du groupe, c’est la décision de la Cour suprême des États-Unis, qui, en annulant le jugement Roe contre Wade, permet une remise en question, dans les États, de l’accès à l’interruption de grossesse. Pour l’instant, la loi en Pennsylvanie permet tous les avortements avant 24 semaines, et même après si la santé de la mère est en jeu ou en cas d’inceste ou de viol.

Mais, selon Zeke Tayler, les cliniques de Pittsburgh voient déjà une augmentation de 60 % des demandes de rendez-vous, provenant surtout des femmes des États voisins de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale, où la période d’accès a rétréci. Et des collègues de M. Tayler envisagent d’ouvrir des cabinets satellites au Delaware ou au New Jersey si la responsabilité du personnel médical vient à être criminalisée en Pennsylvanie. Parce que le ton pourrait monter.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de l'État, Doug Mastriano, se fait l’avocat d’une interdiction complète de la procédure, sans exception, même si la santé de la mère est en jeu. Le groupe de médecins favorise donc la candidature de son opposant démocrate Josh Shapiro.

Deuxième facteur, le docteur Oz

Que ce groupe de médecins choisisse de se mêler activement de politique l’année où justement c’est un chirurgien cardiaque à la retraite, Mehmet Oz, vedette très connue de la télévision américaine, qui brigue le poste de sénateur, n’est pas négligeable.

Aucun des trois médecins rencontrés ne porte Mehmet Oz dans son cœur. Lisa Goldstein et Ann Steiner refusent même de l’appeler docteur. Mme Steiner dit de lui qu’il est une coquille vide, puis, craignant que ce soit trop méchant, utilise le terme opportuniste.

Pour eux, il est parachuté dans l’État par Donald Trump, il n’en était même pas résident quand il s’est lancé. Mais ce qui les met le plus en colère, ce sont toutes les thérapies bizarres et les potions miracles dont il a fait la promotion dans sa carrière sans se préoccuper de leur sécurité et de leur efficacité. Ni de l’image qu’il a donnée de leur profession en faisant de la médecine-spectacle. Le Dr Oz était d'ailleurs, dès les premiers mois de la pandémie, un des défenseurs de l'hydroxychloroquine pour combattre la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) .

Troisième facteur, la pandémie et la crédibilité de la profession

Ils en parlent peu, mais le fait que ces élections de 2022 soient les premières élections normales depuis le début de la pandémie de COVID-19 pèse dans la balance. Les professionnels de la santé ne l’ont pas eu facile et on ne peut pas dire que l’administration du président Donald Trump ait allégé leur fardeau.

Remise en question des mesures sanitaires et de l’efficacité des vaccins, promotion de cures miracles non vérifiées, système de santé surchargé, les médecins perçoivent que la science et leur crédibilité ont été écorchées depuis plus de deux ans et demi. Et ils souhaitent un retour du balancier. Mais Lisa Goldstein veut croire que leur crédibilité est intacte.

Dernière chose, et je n’en fais pas un facteur, mais Ann et Lisa me confiaient qu’elles sont inquiètes parce qu’elles voient les conservateurs tenter d’imposer une vision avec laquelle elles ne sont pas d’accord dans toutes les sphères de la vie américaine : les livres que la bibliothèque peut avoir, ce qui peut être enseigné à l’école, les droits des enfants trans, l’adaptation aux changements climatiques.

Elles disent que c'est ce qui les motive à ne pas baisser la garde. Pour des années encore.