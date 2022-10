Les actionnaires de Résolu ont voté en faveur de l’offre de Papier Excellence

La majorité des actionnaires ont appuyé la transaction, selon un rapport préliminaire. Le taux d'appui n'a pas encore été révélé. La transaction est conditionnelle à l'approbation des autorités réglementaires.

La transaction ferait de Papier Excellence un joueur important dans l'industrie forestière du Québec. Résolu deviendrait une filiale du Groupe Domtar, qui est passé, lui aussi, dans le giron de l'entreprise britanno-colombienne l'an dernier.

Lors de l'annonce de la transaction, le président et chef de la direction de Résolu, Rémi G. Lalonde, affirmait que l'acquisition de la société montréalaise par Papier excellence était une bonne nouvelle pour le Québec.

Il soulignait que l'entreprise aurait accès à davantage de ressources financières. Il donnait en exemple l'usine de papier journal de Résolu à Gatineau. L'entente prévoit la réalisation d'une étude de faisabilité pour la conversion de l'usine vers une usine de production de papier d'emballage.

C'est un projet de quelques centaines de millions. Comme compagnie publique qui n'est pas dans le secteur du carton, c'est plus difficile de convaincre des investisseurs publics d'investir un 200-300 millions de dollars pour un projet comme celui-là , indiquait M. Lalonde.

À écouter : Analyse de la transaction impliquant Produits Forestiers Résolu et Domtar

En plus de ses usines d'Alma, Kénogami, Dolbeau et Saint-Félicien, Résolu a des installations à Larouche, Girardville, La Doré, Saint-Prime, Saint-Thomas Didyme et Mistassini pour un total de près de 1800 employés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.