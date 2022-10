Zone scolaire : 92 % des automobilistes de Québec roulent trop vite, selon CAA

À Québec, l'expérience a été menée sur l'heure du midi à l'école Saint-Claude, dans le quartier Des Châtels.

Malgré les panneaux ordonnant aux automobilistes d'abaisser leur vitesse à 30 km/h à l'approche de la zone scolaire, seuls 8 % des conducteurs respectent la loi.

Les résultats démontrent que la moyenne de vitesse était de 45 km/h , écrit CAA-Québec dans un communiqué.

De plus, deux automobilistes ont commis un grand excès de vitesse alors qu'ils circulaient à plus de 70 km/h dans le secteur.

Une expérience similaire menée devant l'école primaire Sainte-Arsène, à Montréal, a donné des résultats encore moins rassurants : 96 % des automobilistes roulaient plus vite que 30 km/h.

Andrée-Ann Déry est porte-parole de CAA Québec Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Ralentir

La porte-parole de CAA, Andrée-Ann Dery invite les automobilistes à lever le pied à proximité des écoles. Elle rappelle qu'en milieu urbain, les zones scolaires sont d'une longueur d'environ 100 mètres.

Donc, ce n'est pas une si grosse zone ou on doit rouler 30 kilomètres à l'heure , dit-elle.

Pour les conducteurs pressés, les gains en temps sont minimes. Quelques centième de secondes, tout au plus. Rouler plus vite augmente le risque de blessures graves et d'accidents, car il faut plus de temps aux véhicules pour freiner.

Le contexte de cette annonce n'a pas été choisi au hasard. Beaucoup d'enfants déguisés marcheront dans les rues ce soir dans le cadre de l'Halloween.De plus, la glace fera son apparition d'ici quelques semaines dans les rues du Québec.

Andrée-Ann Déry rappelle aux automobilistes au pied trop pesant que les amendes sont doublées en zone scolaire.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault