Augmentations de loyer à prévoir dans les RPA pour personnes en perte d’autonomie

Avec l’inflation et le manque de main d'œuvre, de nombreuses résidences pour personnes âgées (RPA) risquent de choisir d’augmenter leurs loyers cette année. Le porte-parole de la Table des résidences pour aînés de la Mauricie et du Centre-du-Québec craint que ce scénario affecte davantage les établissements qui accueillent des aînés en perte d’autonomie.

En ce moment, on a beaucoup de demandes pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les loyers augmentent de façon plus significative , a expliqué Richard Maziade sur les ondes de Toujours le matin lundi.

Il précise que la compétition est plus grande chez les RPA qui accueillent des personnes autonomes et que des chambres sont même vacantes actuellement, ce qui permet un meilleur contrôle du prix des loyers.

Les hausses des loyers sont régies par le tribunal administratif du logement. On ne peut pas augmenter un loyer de 10-15%, il faut que ce soit justifié , ajoute le porte-parole.

Toutefois, la hausse du prix des aliments peut justifier, selon lui, une augmentation des loyers dans les RPA qui incluent les repas dans leurs prix. Le manque de main d'œuvre et la hausse des salaires pourraient aussi expliquer ces hausses.

Pour Richard Maziade, ce sont surtout les plus jeunes résidences pour personnes âgées qui écopent de la situation actuelle. Celles qui sont en service depuis plus longtemps ont souvent moins de dettes et un moins gros roulement de personnel, ce qui leur permet d’atténuer les pertes.

Une résidence qui est ouverte depuis quelques années, c’est difficile. Si une résidence a ouvert il y a cinq ans avec une prévision budgétaire, la situation a changé énormément, donc il faut revoir les chiffres , insiste-t-il.

Que peuvent donc faire les personnes âgées qui voient leur loyer augmenter, alors que leurs revenus eux restent stables? Le porte-parole rappelle qu’elles peuvent toujours contester la hausse au tribunal administratif du logement.

Il insiste toutefois sur le fait que plusieurs RPA ont dû fermer dernièrement en raison des temps difficiles et que le nombre de personnes dans des centres hospitaliers qui attendent une place en CHSLD ou dans une résidence est toujours élevé dans la province.