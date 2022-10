Des agricultrices gaspésiennes aux yeux rivés sur la communauté

Depuis un an, la copropriétaire de la Ferme laitière Jerrey Inc. de Val-Brillant, Audrey Hamel, effectue des ateliers dans les écoles de La Matapédia dans le but d'initier les enfants au jardinage et à l'agriculture.

À travers le projet Éveil du monde bioalimentaire, elle souhaite notamment leur faire prendre conscience du chemin que parcourt la nourriture avant de se rendre dans leur assiette.

Cet automne, on a fait un atelier de pizza. Chaque enfant avait une pizza de six pouces et ils ont choisi eux-mêmes ce qu’ils mettaient sur la pâte. On a valorisé les produits de la région comme les saucisses de la boucherie Les p’tits Veilleux , raconte-t-elle.

« Notre objectif, c'est d’inciter les jeunes à voir que dans notre région, on est riches en termes de diversité de produits agricoles. » — Une citation de Audrey Hamel, copropriétaire de la Ferme laitière Jerrey Inc.

On fait aussi des conférences. Au mois de janvier, on va leur parler de la production bovine. Il y a des enfants qui ne comprennent pas d’où vient la viande dans le paquet à l’épicerie. Il y en a d'ailleurs qui m’ont demandé par où ça sort. On veut leur enseigner comment ça fonctionne et le respect de l’animal dans tout ça , poursuit Mme Hamel.

Les enfants ont également pu ajouter des poivrons qu'ils avaient fait pousser sur leur pizza. Photo : Gracieuseté : Audrey Hamel

Le tour du jardin de Stéphanie Harnois

Stéphanie Harnois, copropriétaire des Jardins de Forillon à Cap-aux-Os, une entreprise maraîchère, horticole et agroforestière, sème elle aussi des graines dans la communauté à travers ses actions pour faire naître un engouement pour le monde agricole.

Elle réalise des conférences et elle accueille des groupes scolaires dans son jardin.

On reçoit des groupes scolaires d’ici et d’ailleurs, surtout du niveau collégial. Au début de saison, on a reçu un groupe de Montréal qui faisait une tournée sur la pointe de la Gaspésie pour connaître les réalités de développement , explique-t-elle.

Stéphanie Harnois est géographe de formation et professeure au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Photo : Gracieuseté : Stéphanie Harnois

Également présente dans les marchés publics locaux, l'agricultrice fait de la démystification du monde agricole, une mission.

« Pour nous, c’est important que cet acte de jardinage résonne dans la communauté pour inspirer d’autres initiatives de ce genre. » — Une citation de Stéphanie Harnois, copropriétaire des Jardins de Forillon à Cap-aux-Os

Une fois par semaine pendant 16 semaines cet été, on a tenu un kiosque au village qui nous a permis de prendre le temps de discuter avec les gens de ce à quoi ressemble la vie sur la ferme et de ce qu’est l’agriculture, mais aussi de remémorer certains souvenirs aux personnes un peu plus âgées qui se rappellent les jardins d’antan de Cap-aux-Os , indique Mme Harnois.

La transmission d'une passion

Toutes deux passionnées par leur métier, les agricultrices ne se lassent pas de la transmettre aux autres.

« Je suis née là-dedans, j’ai toujours eu la passion qui a coulé dans mes veines depuis toute petite. » — Une citation de Audrey Hamel, copropriétaire de la Ferme laitière Jerrey Inc.

Mon père avait un élevage de moutons à Saint-Vianney. Puis, lorsque je suis allée au Cégep de Matane, j’ai rencontré mon conjoint qui avait une ferme lui aussi. Ça a fini qu’on s’est installé sur la ferme de ses parents à Val-Brillant , se remémore celle pour qui le choix de sauter dans le monde agricole était évident.

Audrey Hamel est fière de transmettre sa passion. Photo : Gracieuseté : Audrey Hamel

De son côté, Stéphanie Harnois a découvert sa passion pour le jardinage et l'agriculture de subsistance alors qu'elle avait les deux mains dans la terre. On a commencé, mon conjoint et moi, à jardiner et notre jardin est devenu une véritable passion , affirme-t-elle.

« Cette passion, on a voulu en faire une entreprise et, en même temps, raviver le paysage culturel de l'agriculture de subsistance sur la pointe de la Gaspésie. » — Une citation de Stéphanie Harnois, copropriétaire des Jardins de Forillon à Cap-aux-Os

Tranquillement, on a défriché autour de la maison. On est allés aussi chez une voisine qui nous a prêté une parcelle de son terrain pour qu’on puisse cultiver une quarantaine de variétés de légumes et une vingtaine de variétés de fleurs , complète-t-elle.

Stéphanie Harnois a découvert sa passion pour le jardinage lors de son arrivée à Cap-aux-Os. Photo : Gracieuseté : Stéphanie Harnois

Preuve que leurs actions résonnent dans la communauté, Audrey Hamel et Stéphanie Harnois ont été nommées au Gala Agricultrices du Québec le 22 octobre dernier.

Réunissant près de 300 personnes, cet événement avait pour objectif de valoriser l’engagement des femmes en agriculture et la contribution des entrepreneures à l’agriculture québécoise.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque