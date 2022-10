L’Américain qui a fourni des armes au tireur de Portapique dit ne plus en avoir

Sean Conlogue, un vendeur de voitures à la retraite dans le Maine, était un ami proche du tueur. Les deux hommes faisaient partie d'une conversation vidéo dans la soirée du 18 avril 2020, juste avant le début du massacre à Portapique, en Nouvelle-Écosse.

La GRC et la Commission des pertes massives ont continué d'enquêter sur des informations en provenance du Maine où certaines des armes du tueur ont été achetées et plus tard introduites illégalement au Canada.

Cet été, des agents de la GRC se sont rendus aux États-Unis pour récupérer des preuves détenues par le FBI .

Cela comprenait les étuis vides pour deux armes de poing Glock, l'une des cinq armes trouvées avec le tueur lorsque la GRC l'a tué à Enfield le 19 avril 2020.

Voici les armes que le tireur avait en sa possession lorsqu'il a été tué dans une station-service d'Enfield, en Nouvelle-Écosse. Il y a trois armes de poing et deux carabines. Trois de ces armes provenaient du Maine. Photo : Gracieuseté : Commission des pertes massives

En août, les enquêteurs de la Commission des pertes massives ont produit un rapport sur leurs efforts pour persuader Sean Conlogue de témoigner lors des audiences publiques. Ce rapport faisait partie d'une énorme réserve de documents que la commission a publiés la semaine dernière.

Les auteurs parlent d'une conversation téléphonique qu'ils ont eue avec Sean Conlogue dans laquelle il leur a dit qu'il n'avait rien de nouveau à partager.

Il a aussi dit qu'il était troublé par les événements d'avril 2020 et qu'il avait reçu un soutien en santé mentale.

Sean Conlogue a ajouté qu'il s'était débarrassé de ses propres armes à feu, mais n'a pas précisé comment ni quand.

Il a fondu en larmes en disant aux enquêteurs qu'il ne pouvait pas se résoudre à témoigner.

Contrairement à d'autres témoins potentiels, il ne pouvait être forcé de témoigner, car il est citoyen américain.

Le tireur séjournait fréquemment au domicile de son ami Sean Conlogue à Houlton, dans le Maine. Il avait des colis, y compris des pièces pour la réplique du croiseur qu'il avait construit, expédiés là-bas et les ramènerait de l'autre côté de la frontière. Photo : Radio-Canada / Eric Woolliscroft

Les enquêteurs se sont concentrés sur Sean Conlogue au début de leur enquête.

Des agents du Bureau américain de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs lui ont parlé à plusieurs reprises en mai 2020. Conlogue leur a dit qu'il avait acheté au tueur une arme de poing en cadeau pour le travail qu’il avait fait autour de sa maison dans le Maine.

Quand on lui a demandé comment le tueur avait ramené l'arme au Canada, il a répondu: oh, je n'ai jamais pensé à ça!

Sean Conlogue a aussi dit aux enquêteurs que le tueur lui avait volé deux armes de poing et qu'il s’en était rendu compte seulement après avoir trouvé les boîtes vides.

Hanté par la tuerie

En mai 2020, Sean Conlogue a clairement indiqué qu'il était hanté par les meurtres.

J'ai traversé, vous savez, des années à essayer de me rappeler ce qui s’est passé , a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique.

Je veux dire, ça m'a ébranlé et bouleversé plus que je ne sais quoi, mais c’est arrivé et je vais devoir vivre avec.

Les victimes de la tuerie de Portapique. Première rangée : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O'Brien and Jamie Blair. Troisième rangée : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley and Greg Blair. Quatrième rangée : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison and Aaron Tuck. Photo : CBC

La commission a aussi tenté de retrouver Angel Patterson, qui faisait aussi partie de l'appel vidéo juste avant le début du massacre, mais elle n'a pas réussi.

Le surintendant de la GRC , Darren Campbell, a dit à la commission qu'il n'était pas satisfait de l'enquête sur les armes à feu.

Je ne suis pas satisfait que nous ayons pu conclure, par rapport aux attentes des survivants et des familles des victimes et personnellement, en tant qu’enquêteur, ce que je souhaiterais accomplir, pour savoir qui lui a fourni ces armes à feu , dit-il.

Une enquête de CBC News, a révélé plus tôt cette année que les Américains qui ont aidé Gabriel Wortman à obtenir des armes à feu pourraient avoir enfreint la loi américaine, mais personne n'a été inculpé.