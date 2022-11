Le prix de l’électricité force les entrepreneurs à s’adapter

La situation est devenue un cercle vicieux pour la créatrice de mode Alèthe Kaboré. Ses factures d’électricité et de gaz ont presque triplé depuis le début de l’année.

Je suis une petite entreprise qui vient juste de traverser la pandémie. Alors le budget est restreint, tout dollar compte beaucoup. Quand tu fais les planifications budgétaires pour un certain montant et que tu dois payer le double ou le triple, ça crée vite des trous pour lesquels il faut trouver des moyens de combler , explique-t-elle.

Avec ses cinq machines à coudre, Alèthe Kaboré a des difficultés à réduire sa consommation d'électricité. Photo : Radio-Canada

Pour les combler, il faudrait qu’elle produise plus, mais cela augmenterait aussi ses coûts. L’entrepreneure a pris toutes les mesures les plus évidentes : éteindre les lumières dès qu’elle le peut et réduire son chauffage.

Là, je suis en train de faire des recherches pour avoir des contrats, pour avoir un prix stable , raconte la créatrice de la marque KYN Apparel, qui ne pensait pas devoir plonger dans l’univers des tarifs électriques et gaziers.

Plus d’aide nécessaire

Selon la Chambre de commerce du Canada, la flambée des prix de l’énergie ajoute de l’huile sur le feu alors qu'il existe une situation inflationniste pour les entreprises.

La pression est pire en Alberta, selon la comparaison des prix de l’électricité effectuée par Hydro-Québec en avril. Que ce soit pour les résidences, les petites entreprises ou les plus grandes sociétés, les tarifs les plus élevés se retrouvent à Calgary et à Edmonton.

En Alberta, les petites entreprises, les fermes et les particuliers peuvent bénéficier d’un rabais de 50 $ sur leurs factures mensuelles d’électricité jusqu’à la fin de l’année. Le prix du gaz naturel n’a pas assez augmenté pour déclencher la mesure gouvernementale.

La présidente de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin, dit que ces mesures ne sont peut-être plus suffisantes. Les entreprises auront besoin de pouvoir compenser leurs coûts de plus en plus élevés, que ce soit par des crédits d’impôt, l'augmentation des rabais ou leur prolongation, tout cela serait utile , explique-t-elle.

Elle ajoute qu'on ne peut pas constamment faire payer la facture aux consommateurs parce que cela contribue simplement à déprimer la demande.

Les entreprises sont proactives : 24 % explorent les manières de diminuer leur consommation d’énergie, et d’autres regardent du côté des énergies renouvelables , note-t-elle.

Stuart Galloway, le vice-président de Sofiac, une société qui aide les entreprises à réduire leurs coûts énergétiques, parle même d’un réveil des entreprises. Sa société aidait surtout des collectivités, mais elle constate qu'il y a de plus en plus d’intérêt du secteur privé pour des solutions clés en main qui allient économies d’énergie et réduction des émissions.

Ce n’est pas juste les prix de l’énergie, mais aussi la taxe sur le carbone. Les deux sont intrinsèquement liés. C’est un double coup de marteau pour les chiffres d'affaires des entreprises , explique-t-il.

La plupart des entreprises ont effectué les mesures les plus évidentes comme le remplacement des ampoules pour des LED. L’intérêt s’est maintenant déplacé vers des investissements plus importants pour améliorer l’efficacité du bâtiment dans son ensemble.

Panneaux solaires, réduction de température… place aux tests

C’est vers ce type de solutions que l’entreprise IKEA Canada se tourne. Selon la gérante du magasin de Calgary, Isabelle Brigliadori, le coût de l’électricité de ce gigantesque espace commercial a augmenté de 300 % par rapport à septembre 2021. Le coût du gaz s’est accru de 178 %.

« On ne peut pas augmenter le prix des produits de 300 %. Ça serait juste la mauvaise solution. » — Une citation de Isabelle Brigliadori, gérante du magasin IKEA Calgary

Poussée par des ambitions de carboneutralité, l’entreprise a déjà pris de nombreuses mesures pour réduire sa consommation. Le toit du bloc bleu et jaune est recouvert de 2240 panneaux solaires qui permettent de fournir 9 % des besoins annuels en énergie.

Les panneaux solaires sur le toit d'IKEA permettent de réduire les coûts d'électricité du magasin de Calgary de 9 %. L'été, ils fournissent un tiers des besoins. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

À l’intérieur du magasin, rien non plus n’est laissé au hasard. Chauffage, lumière, aération… tout est contrôlé.

Toutefois, la gérante est prête à en faire plus. La facture est grande. Donc, on a demandé aux 360 personnes qui travaillent à IKEA comment elles peuvent nous aider à réduire les coûts ici et chez elles aussi , explique Isabelle Brigliadori.

Le remue-méninges collectif a déjà conduit à une expérience de mesure du gâchis alimentaire. Les restes de la partie restaurant sont pris en photo et pesés pour ajuster l’offre de manière la plus précise possible et produire moins.

Isabelle Brigliadori (à gauche) et Helene Loberg (à droite) travaillent à l'efficacité énergétique d'IKEA pour réduire à la fois les coûts et l'empreinte carbone. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

La crise de l’énergie en Europe, où les appels aux réductions de consommation sont beaucoup plus sévères, inspire aussi les filiales canadiennes du géant suédois de l’ameublement. Nous pouvons être à l’avant-garde et regarder ce qu’il se passe en Europe pour nous assurer que cela n’arrive pas ici , dit Helene Loberg, la responsable du développement durable d'IKEA Canada.

Une des idées qu’elle aimerait mettre en place serait d’éteindre les lumières éclairant la devanture la nuit. C’est quelque chose que personne n’a encore pris en considération, mais qui sera sûrement essayé , dit Helene Loberg.