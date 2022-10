Cimenterie à L’Orignal : le BSEO appuie la démarche d’Action Champlain

Dans sa lettre, le Dr Roumeliotis rappelle que l’un des mandats du BSEO est d’assurer le bien-être de la population et d’identifier les problèmes et que ce travail se fait en collaboration avec d’autres autorités municipales, provinciales et fédérales.

Le médecin hygiéniste a aussi rappelé que dans de nombreuses situations, il est nécessaire de procéder à des évaluations complètes de l’impact sur la santé et l’environnement avant de commencer à fonctionner .

Le Dr Paul Roumeliotis est le médecin hygiéniste en chef du BSEO (archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Ainsi, le Dr Roumeliotis ajoute son nom, et celui du BSEO , à une longue liste d’alliés au mouvement Action Champlain, qui cherche à faire désigner le projet de cimenterie de Colacem Canada en vertu de la Loi fédérale de 2019 sur l'évaluation d'impact.

Le groupe a déjà reçu l’appui des élus du Canton de Champlain, du Canton de Russell, ainsi que ceux de La Nation, de Hawkesbury, de Hawkesbury Est, d'Alfred-Plantagenet et, au Québec, de la Municipalité de Grenville.

Les opposants au projet de cimenterie à L'Orignal dans l'est ontarien ont posé plusieurs pancartes pour s'y opposer (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Action Champlain espère également recevoir l’appui des maires de Casselman et de Clarence-Rockland, qui doivent en débattre le 2 novembre.

La demande du groupe a été soumise au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, le 30 août.

Action Champlain se tourne vers le gouvernement fédéral après avoir subi un revers devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL), qui a donné gain de cause à l’entreprise Colacem Canada. Les tentatives de porter la décision du TAAL en appel se sont soldées par un échec.

Dans un communiqué paru lundi, le groupe de citoyens dit que le Canton de Champlain attend toujours la réponse à la première série de commentaires concernant le plan d’implantation qu’ils ont soumis , précisant que la construction n’a pas encore commencé.

L’approbation de conformité environnementale dans le dossier du projet de cimenterie à L'Original contenait des données erronées, selon ce qu’affirme Action Champlain (archives). Photo : Colacem Canada

Le collectif Action Champlain a également mentionné être soutenu par deux députés fédéraux : le libéral, Francis Drouin, et le néo-démocrate, Alexandre Boulerice.

Radio-Canada a contacté le bureau du ministre Steven Guilbeault et l'entreprise Colacem Canada afin d'obtenir leurs commentaires. Au moment de publier ce texte, les deux parties n'avaient toujours pas réagi.

