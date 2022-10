Projet Medway : la CMQ forcée de considérer comme valide un règlement de zonage

La Commission municipale du Québec (CMQ) « décline toute compétence » sur un des règlements à analyser et n'a d'autre choix que de considérer comme conformes deux autres règlements municipaux de la Ville de Rivière-du-Loup. Ceux-ci permettent de modifier le zonage des bâtiments situés sur la rue Saint-Louis — pour lesquels Medway a déposé des permis de démolition.

La Ville attendait la décision de la CMQ , saisie par Rivière-du-Loup en éveil, un groupe de citoyens présidé par Pierre Landry.

Rivière-du-Loup en éveil s'est adressé à la CMQ dans l'espoir de faire invalider l'interprétation que fait la Ville de deux règlements, un visant le changement de zonage et l'autre l'élargissement du champ d'application d'un règlement avec un caractère discrétionnaire. Le groupe affirme que ces règlements ont été déguisés par la Ville en règlements de concordance [et qu'ils] heurtent le plan d’urbanisme et la réglementation qui y est assujettie , lit-on dans la décision de la CMQ .

Par ailleurs, le groupe de citoyens met en doute la légalité de la modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) (adopté en avril 2022) et du Plan d’urbanisme dont il fait partie.

Or, dans la décision rendue, la Commission précise qu’elle ne peut pas se prononcer sur la légalité de la modification du PPU mise en cause par le groupe Rivière-du-Loup en éveil. Cette question relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun (Cour supérieure) et la Commission n’a pas la compétence pour se prononcer à ce sujet , indique la CMQ dans sa décision.

Elle affirme ainsi que le changement de zonage et l'élargissement du champ d'application d'un règlement avec un caractère discrétionnaire sont conformes.

Retour sur le dossier

Le conseil municipal a octroyé un permis pour la démolition du 35 rue Saint-Louis, l'ancien commerce Poitras Meubles et Design, le 4 juillet dernier. Malgré les contestations, les élus ont décidé de maintenir la décision en août dernier. À la mi-octobre, les travaux de démolition ont été lancés.

Entre-temps, en juillet, la Ville avait déposé deux nouvelles demandes de permis de démolition pour les immeubles situés au 27-29 et 31-33, rue Saint-Louis en votant les deux règlements, étudiés par la CMQ .

Bien que le règlement de démolition de la Ville de Rivière-du-Loup l’oblige à demander un permis de démolition, Medway n’entend pas détruire l’immeuble situé au 31-33, rue Saint-Louis. Il s’agit d’une maison patrimoniale centenaire que l'entreprise veut déplacer sur le terrain du 4, rue Sainte-Anne.

Le groupe Medway doit tout de même soumettre son projet de construction au comité consultatif d'urbanisme de la Ville dans le cadre du Plan d'implantation et d'intégration architecturale.

Une décision bien accueillie par la Ville

Par communiqué, la Ville de Rivière-du-Loup écrit que ce jugement favorable permet l'entrée en vigueur des règlements mentionnés précédemment ainsi qu'à l'administration municipale de poursuivre ses activités régulières. Le maire Mario Bastille a indiqué ne pas vouloir commenter le dossier avant la séance extraordinaire du conseil municipal mercredi.

Questionné sur la décision de la CMQ , Pierre Landry n'exclut pas la possibilité de contester la validité du règlement 2104 en Cour supérieure. Il soutient que son conseil d'administration prendra le temps d'analyser la situation dans les prochains jours.

Samedi, plus de 70 citoyens ont manifesté au parc Blais en opposition à la construction de l'immeuble de neuf étages dans lequel se trouveraient 134 condos locatifs et une clinique médicale au cœur de la ville.

Les manifestants ont réitéré leurs revendications. Ils dénoncent le lieu choisi par le promoteur privé, l'octroi de permis de démolition et le déménagement d'une maison centenaire.