La pêche blanche coûtera cher aux pourvoyeurs cet hiver

L’une des trois propriétaires de pourvoirie, Mélanie Davis-Lavoie de Pêche Aventures Saguenay n’a jamais été informée au préalable de cette importante augmentation.

On est conscient des hausses et on est capable d’assumer la première de 65 $. L’autre surprise de Saguenay, c’est 200 $ de plus par terrain , explique Mélanie Davis-Lavoie, qui possède 48 cabanes en location.

« Juste pour moi c’est à peu près de 13 000 $ de plus qu’il va falloir investir juste pour mettre les cabanes sur les glaces. » — Une citation de Mélanie Davis-Lavoie, propriétaire de Pêche Aventures Saguenay

Le conseiller baieriverain Martin Harvey assure que le budget n’a jamais baissé pour la pêche blanche. On donne toujours le même montant. Il y a des places qu’on va devoir couper dans les services directement aux gens, prévient-il. Il faut comprendre qu’à chaque fois qu’on met une cabane ça coûte 600 $ à Saguenay. Il y a une partie qui va aux utilisateurs qui mettent leur cabane sur la glace.

Une cabane de pêche blanche dans le fjord du Saguenay à La Baie. Photo : Radio-Canada / Carine Monat

Martin Harvey dit comprendre le mécontentement mais que le Ville fait tout pour trouver un équilibre dans le budget.

Ce ne sont pas juste les pourvoyeurs, ce sera toute la pêche blanche, que ce soit les gens qui mettaient des cabanes : ils partent de 175 $ pour 240 $ […], on n’a pas le choix vous connaissez un peu la conjoncture économique. On est obligé d’augmenter , renchérit-il.

Effet sur le tourisme ?

On va être encore obligé de refiler la facture aux consommateurs, un moment on en aura plus de touristes qui vont vouloir venir dans nos cabanes , déplore Mme Davis-Lavoie.

Martin Harvey ne sait pas si cette hausse de coût aura une incidence sur la location de cabanes par les touristes. Il assure que Promotion Saguenay fait des efforts pour attirer une clientèle dans ce domaine.

« Faut vivre avec la hausse des coûts, faut que ça soit utilisateur-payeur. » — Une citation de Martin Harvey, conseiller municipal

Mélanie Davis-Lavoie aimerait installer toutes ses cabanes cet hiver mais elle ne souhaite pas que le prix à payer par ses clients soit démesuré. Va falloir trouver un juste milieu dans tout ça, on aimerait être rencontré et trouver un terrain d’entente , dit-elle.

L'entreprise de Mélanie Davis-Lavoie loue des cabanes sur les glaces du fjord à La Baie. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Si nous on ne met pas les cabanes sur les glaces, c’est toute l’industrie touristique autour qui va payer pour ça. Quand on pense aux restaurants qui livrent directement sur les glaces, si on n’a pas l’activité principale qui nous tient en hiver. Je pense qu’on va perdre beaucoup de sous au final.

Juste à La Baie, la pêche blanche a des retombées économiques de plus de 5 millions de dollars, selon Contact-Nature.

Selon des entrevues de Frédéric Tremblay.