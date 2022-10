Des objets du traversier MV Holiday Island deviennent des pièces de musée

Le Musée de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Fondation du patrimoine a tout récemment récupéré des objets du traversier MV Holiday Island afin de les conserver et de les exposer un jour.

Le traversier qui faisait la navette entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse est inutilisable depuis l’incendie qui s’est déclaré dans sa salle des machines le 22 juillet dernier. Toutes les personnes à bord ont été évacuées au moment des faits et il n’y a pas eu de blessé.

Des représentants du Musée et de la Fondation sont allés à bord, la semaine dernière, et ont récupéré plusieurs objets qui ont une valeur historique, indique le directeur général Matthew McRae.

On a cherché un nombre d’objets. On a reçu le registre du navire de 1971, l’original. On a reçu [un instrument de] mesure de la profondeur qui était à bord du bateau. Et on avait déjà [une bouée] de sauvetage du Holiday Island , explique M. McRae au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission Le réveil Île-du-Prince-Édouard, d’ICI Acadie.

Le Musée de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Fondation du patrimoine avait déjà une ancienne bouée de sauvetage du traversier MV Holiday Island. Photo : peimuseum.ca

Il importe de conserver ces objets tout comme ceux d’autres anciens traversiers qui ont longuement desservi la province, souligne-t-il.

On est très attaché à nos bateaux, comme l’Abegweit puis le John Hamilton Gray. Alors, avoir des objets qui étaient utilisés à bord de chaque bateau, c’est une bonne partie de l’histoire à garder. C’est notre mandat d’être les gardiens de l’histoire de l’Île-du-Prince-Édouard , affirme Matthew McRae.

Le directeur général dit être satisfait des objets récupérés avec la collaboration du transporteur Northumberland Ferries.

Les objets seront exposés un jour

Le Musée et la Fondation conservent quelque 100 000 objets historiques de la province. Environ 40 % d’entre eux sont exposés temporairement dans les musées régionaux durant l’été, estime M. McRae. Les gens peuvent aussi voir des photographies de divers objets sur le site de l’institution  (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Les gens pourront voir un jour les objets récupérés du traversier.

On a vraiment cherché des choses qui représentaient le Holiday Island et que dans le futur pourrait utiliser pour partager l’histoire du Holiday Island et du transport à l’Île-du-Prince-Édouard avec le public , conclut Matthew McRae.

Le MV Holiday Island sera bientôt démantelé. Il devrait quitter la province d'ici la fin du mois de novembre pour son dernier voyage.