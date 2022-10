Menace de grève à la MRC de Pontiac

Les employés de la MRC de Pontiac ont rejeté l’entente de principe de renouvellement de leur convention collective, présentée la semaine dernière. Ils ont également voté pour la mise en place d’un fond de grève et ont donné le mandat au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) de déclencher une grève au moment jugé opportun.

La convention collective des employés est échue depuis le 31 décembre dernier. Mais les négociations achoppent, notamment sur la question financière.

Selon le syndicat, l’offre soumise par la partie patronale prévoyait une augmentation salariale de 13 % sur cinq ans en moyenne.

Les membres se sentent insultés, car les municipalités qui font partie de cette même MRC ont donné à leur personnel des augmentations variant de 4 à 5 % pour la première année. À titre comparatif, leur employeur, la MRC de Pontiac, leur offre 2,5 % par année. De plus, l’employeur n’a pas été en mesure de proposer une politique de télétravail à ses employés , a expliqué Michel Girard, président régional du SFPQ pour la région des Laurentides-Lanaudière-Outaouais, par voie de communiqué.

Les membres du syndicat ont voté à 80 % en faveur du prélèvement d’une cotisation spéciale à la hauteur de 0,7 % qui sera destinée à leur fonds de grève.

Le 8 septembre dernier, ils avaient déjà donné l’aval au syndicat de déclencher des moyens de pression lourds pouvant mener à la grève au moment opportun.

Ces travailleuses et travailleurs veulent être reconnus à leur juste valeur et obtenir des gains équitables parallèlement à leurs homologues du secteur municipal. L’amélioration de leur sort passe inévitablement par de meilleures conditions de travail et salariales. À ce niveau, on peut affirmer que la MRC rate encore une fois sa cible , juge M. Girard.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, lundi, la préfète de la MRC de Pontiac, Jane Toller, a toutefois fait part de son optimisme, expliquant que le syndicat avait appelé la partie patronale à revenir à la table des négociations.