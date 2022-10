Opération citrouille pour une Halloween réussie à Sherbrooke

En plus des policiers, plusieurs bénévoles provenant d'une trentaine d'organismes seront présents dans tous les arrondissements de la ville pour assurer la sécurité des jeunes et de leur famille.

Si la fête devait d'abord commencer à 15 h 30, le Service de police de Sherbrooke a décidé de repousser d'une heure le coup d'envoi officiel des festivités.

On a finalement décidé de mettre ça de 16 h 30 à 20 h 30, mais si les gens commencent un peu avant et terminent un peu après, on ne sera pas choqué , assure, d'un ton léger, le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Encore une fois, le respect des principales règles de sécurité, dont le port de vêtements de couleurs vives, sonnez aux portes en groupe ou traversez la rue aux intersections, assurera le succès de la fête.