Andrew Etheridge est le nouveau maire de Blanc-Sablon

Il succède à Gabrielle Landry, qui avait démissionné le 9 août dernier quelques mois après avoir été élue mairesse de Blanc-Sablon sans opposition. C'est Colin Shattler, l’un des conseillers municipaux, qui occupait les fonctions de maire par intérim depuis.

Le nouveau maire souhaite notamment rendre les séances du conseil municipal, le budget et les rapports financiers de Blanc-Sablon accessibles en ligne.

Je veux encourager la participation à l'administration locale en rendant les processus les plus ouverts, transparents et simples possibles. Les méthodes de communication sont vieilles, pourquoi il n'y a pas d'accès aux rassemblements publics en ligne? Avons-nous un site Internet où ce n'est que la page Facebook? On doit moderniser , avait déclaré par écrit Andrew Etheridge dans une publication Facebook le 12 octobre.

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population de la municipalité de Blanc-Sablon en 2021 était de 1122 personnes.