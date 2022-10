Fermeture partielle du pont-tunnel : du trafic vers le sud, mais pas le chaos redouté

L’impact du chantier se fait notamment sentir sur l’autoroute 40 en direction ouest. Des panneaux indiquant le temps d'attente ont été installés, explique le chroniqueur à la circulation Yves Desautels. Vers 7 h 15 lundi, un panneau affichait un temps d'attente de 24 minutes à partir de l'échangeur Anjou pour atteindre le pont-tunnel. On s'attendait à pire , rappelle-t-il.

La congestion a commencé dès 5 h lundi matin, et le temps d'attente était encore d'environ une demi-heure vers 8 h 30.

À l’inverse, la circulation est fluide pour les automobilistes qui empruntent le pont-tunnel en direction nord. Le temps d’attente estimé pour accéder au pont-tunnel à partir de la jonction de l’autoroute 20 et de la 30 est d’une dizaine de minutes. Deux voies sont ouvertes en permanence en direction nord pendant les trois années que dureront les travaux.

Comme le rapportent les journalistes de Radio-Canada sur le terrain, il y a beaucoup de surveillance policière et de Transports Québec aux alentours du pont-tunnel. Plusieurs policiers sont d'ailleurs en moto, pour pouvoir intervenir rapidement malgré les bouchons.

Le trafic est un peu plus dense, mais pas trop compliqué, lundi matin, pour se rendre au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Tôt lundi matin, les stationnements incitatifs proposés par Transports Québec sur la Rive-Sud étaient modérément utilisés. En entrevue un peu après 6 h, le porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), Gilles Payer, a soutenu qu’on voyait une différence dans la circulation les lundis depuis l’avènement du télétravail.

Cinq stationnements incitatifs sont offerts aux résidents qui souhaitent prendre le transport en commun. Ci-haut, le stationnement incitatif de Mortagne, à Boucherville. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En effet, beaucoup de travailleurs en mode hybride choisissent les lundis et vendredis pour travailler de la maison.

Il faudra tenir compte de l’effet Halloween, a-t-il ajouté, en mentionnant que plusieurs parents ont peut-être choisi de rester à la maison lundi pour célébrer cette fête avec leurs enfants.

Il y aura une analyse en temps réel avec des bilans quotidiens de cet immense chantier, a indiqué Gilles Payer.

Yves Desautels a conseillé aux utilisateurs de la route de l’extérieur de la grande région métropolitaine d’éviter les alentours du pont-tunnel L.-H.-La Fontaine.

D'ailleurs, il semble pour l'instant ne pas y avoir d'impact sur le pont Jacques-Cartier et le pont Samuel-de-Champlain, où les voitures circulent bien.

En temps normal, 120 000 véhicules transitent quotidiennement dans cette infrastructure névralgique de la grande région de Montréal.

Navettes et stationnements incitatifs

Des mesures incitatives sont proposées aux automobilistes. Cinq navettes gratuites ont été créées pour traverser le pont-tunnel à partir des stationnements incitatifs de Boucherville, de Belœil et de Sainte-Julie. Ces cinq stationnements totalisent 2400 places.

Selon Gilles Payer, qui se trouvait au stationnement incitatif de Mortagne, à Boucherville, celui-ci était occupé à environ 20 % ou 25 % vers 7 h 45. Je vois un flux constant de bus et de navettes , a-t-il dit, assurant que les options de transport en commun fonctionnent bien. Celles-ci demeurent toutefois peu achalandés.

Peu de passagers montent à bord des navettes allant de la Rive-Sud à Montréal lundi matin. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les usagers des navettes arrivant au métro Radisson se disent satisfaits des trajets proposés. Ça s’est très bien passé, je le conseille à tout le monde. C’est plus facile, c’est plus rapide , a déclaré l'une d'entre eux. Ça a pris environ 20 minutes et j’étais seule à bord , s'est réjoui une autre.

Les lignes 520 et 521 du transporteur exo emprunteront l’axe de l'autoroute 20. Elles partiront de Belœil et feront des arrêts à Sainte-Julie et à Boucherville avant de terminer leur parcours à la station de métro Radisson, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

La ligne 532, elle aussi exploitée par exo, empruntera la route 132 à partir de Varennes et traversera le pont-tunnel pour se rendre à la station de métro Radisson.

Les lignes 61 et 461, qui relèvent toutes deux du Réseau de transport de Longueuil (RTL), assureront le lien entre Boucherville et la station Radisson.

Ces navettes seront offertes gratuitement pendant les travaux.

Cinq navettes gratuites ont été créées pour traverser le pont-tunnel à partir des stationnements incitatifs de Boucherville, de Belœil et de Sainte-Julie. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Jusqu’au 27 novembre, des titres de transport gratuits seront offerts aux usagers de ces navettes qui voudront poursuivre leur route dans le métro montréalais.

De plus, les voitures avec trois passagers et plus pourront emprunter la voie réservée aux autobus et aux taxis sur l’autoroute 20 en direction de Montréal, entre le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie, et la route 132, à Boucherville.

Les stationnements incitatifs montréalais sont quant à eux achalandés lundi matin.

« On vivra pas ça durant trois ans »

Sur le terrain, la journaliste Élyse Allard a rencontré des résidents de la Rive-Sud qui ont malgré tout décidé de prendre leur automobile lundi matin pour traverser le fleuve, mais qui demeurent sceptiques. L'enjeu, pour eux, sera surtout lors du retour à la maison, en direction sud.

[Je suis] nerveux, on verra comment ça va se passer , a lancé l'un d'entre eux.

Ça peut peut-être influencer ma décision pour changer de carrière. Si c’est l’enfer, on va trouver des solutions parce qu’on vivra pas ça durant trois ans, certain , a déploré une autre automobiliste.

Gilles Payer fait appel à la patience des résidents de Montréal et de la Rive-Sud : Les experts disent que ça prend deux ou trois semaines s'habituer à un plan b , a-t-il expliqué en entrevue à l'émission Tout un matin, lundi.

Avec des informations de Karine Bastien, Charlotte Dumoulin et Élyse Allard