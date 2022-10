Les élus de Charlevoix rencontreront leur nouveau ministre le 24 novembre

Plusieurs maires et mairesses fraîchement élus en 2021 ont demandé de rencontrer le ministre au cours des dernières semaines.

Certains, dont le maire de Baie-Saint-Paul, n'ont jamais rencontré l'ancienne ministre responsable, Geneviève Guilbault, depuis leur élection.

Le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

On avait demandé d'être rencontré très rapidement. On est satisfait de savoir que cette rencontre aura lieu très prochainement , indique le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. On espère qu'on pourra le faire fréquemment .

La pénurie de logements abordables, la question du développement du réseau cyclable et un projet de centre de recherche sur la ruralité de l'Institut national de recherche scientifique (INRS) seront à l'ordre du jour.

Outre M. Pilote, de nombreux maires participeront à cette première rencontre. La nouvelle députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré sera également présente.

Jonatan Julien a rencontré le maire de Québec le 26 octobre.