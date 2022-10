Un ex-employé a poursuivi Eastway pour une explosion des années avant celle de janvier

Des années avant l’explosion qui a fait six morts, en janvier dernier, au sein de l’entreprise Eastway Tank Pump and Meter, à Ottawa, un ancien employé avait déjà accusé la compagnie d'avoir fait pression sur lui pour qu'il retourne au travail avant même qu'il n'ait pu se remettre de blessures subies lors de l'explosion d'un réservoir de carburant, a appris CBC News.

L’affaire remonte à 2010. Sergey Yelgin alléguait des blessures corporelles, une perte de revenus et un congédiement injustifié. Auprès d’un tribunal civil, il demandait plus d'un million de dollars de dommages et intérêts à son ancien employeur à la suite de l'explosion d'un réservoir de carburant, en 2008, qui, selon lui, l'a laissé avec des problèmes de vue, des maux de tête et d’autres traumatismes.

Dans sa déclaration, M. Yelgin alléguait alors que, sous la pression de l'entreprise , il est retourné au travail après avoir récupéré à la maison pendant environ trois semaines malgré le fait qu'il n'était pas en condition physique pour reprendre ses tâches.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant le tribunal, car Eastway Tank et M. Yelgin ont convenu d'un commun accord d’abandonner l'affaire neuf mois après le lancement de cette poursuite.

Miryam Gorelashvili, l'avocate qui a représenté M. Yelgin bénévolement car, selon elle, il était fauché et blessé , a déclaré à CBC que l'affaire a été classée en raison d'une disposition de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario.

Cette loi interdit aux travailleurs de poursuivre certains employeurs pour des lésions professionnelles qui devraient plutôt être couvertes par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). En vertu de la législation ontarienne, les entreprises comme Eastway Tank sont tenues de souscrire à la couverture de la CSPAAT .

M. Yelgin a refusé d'être interviewé au sujet de son procès civil avorté. Mais il a alerté CBC News de l'explosion de 2008, à la suite de l'un des incidents industriels les plus meurtriers d'Ottawa plus tôt cette année qui a coûté la vie à six employés.

Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson, Russell McLellan et Matt Kearney sont les victimes de l’explosion survenue à l’usine Eastway Tank à Ottawa, en janvier. Photo : Photos soumises.

Eastway Tank n'a pas répondu aux demandes répétées d’entrevue de CBC . L'avocat qui a représenté la société dans l'affaire civile de 2010, Me Walter Langley, a indiqué n’avoir aucun souvenir de l'affaire.

Historique des problèmes de sécurité au travail

Les détails du cas de M. Yelgin s'ajoutent à une liste croissante de manquements présumés à la sécurité soulevés par d'anciens employés d'Eastway Tank dans les années précédant l'explosion de janvier.

CBC a parlé avec trois anciens employés plus tôt cette année de leurs préoccupations, qui allaient du stockage inapproprié de produits chimiques inflammables au soudage à proximité de camions chauds - des camions-citernes qui contiennent encore du carburant ou des résidus inflammables.

Dans sa déclaration, M. Yelgin a raconté qu'il sortait d'un camion-citerne dans lequel il avait soudé, en août 2008, lorsqu'il a été projeté par une explosion et touché au visage par des débris.

La requête judiciaire alléguait que le camion-citerne n'avait pas été testé de manière adéquate, voire pas du tout .

M. Yelgin s'est renseigné sur le réservoir de carburant et son responsable lui a dit [...] qu'il était sécuritaire d'y travailler , peut-on lire dans la déclaration.

M. Yelgin a expliqué avoir utilisé un appareil renifleur pour vérifier les signes de résidus inflammables dans le camion-citerne et avoir reçu une lecture non explosive . Mais il a estimé que l'équipement lui non plus ne fonctionnait pas de manière adéquate.

N'appelez pas l'ambulance

Les enregistrements d'appels du Service des incendies d'Ottawa obtenus par CBC montrent que les pompiers ont répondu à un appel à Eastway le 5 août 2008, après l'explosion d'un réservoir d'air comprimé, alors qu'un soudeur travaillait à l'intérieur d'un camion-citerne.

Un autre employé d'Eastway Tank travaillant à proximité à l'époque s'est souvenu avoir entendu une forte explosion. Il a raconté que M. Yelgin semblait inconscient lorsque d'autres travailleurs l'ont sorti pour la première fois du camion-citerne.

CBC News a accepté de ne pas nommer l'employé qui craint des représailles pour avoir parlé.

L'explosion du 13 janvier 2022 à Eastway Tank est devenue l'incident de travail le plus meurtrier à Ottawa depuis des décennies. Photo : Gracieuseté David McEvoy de Bytown Fire Brigade

L'employé a dit se souvenir que quelqu'un aurait dit : N'appelez pas l'ambulance et que plus tard, une fois que M. Yelgin s'est réveillé, une personne aurait proposé de le ramener chez lui.

Selon lui, la société ne voulait pas faire un gros rapport .

Une ambulance est arrivée et a finalement emmené M. Yelgin à l'hôpital avec des blessures au visage ne mettant pas sa vie en danger, mais on ne sait pas qui a appelé l'ambulance, car les données spécifiques sur l'appelant ne sont plus disponibles, selon le Service paramédic d'Ottawa.

Le ministère du Travail a déclaré avoir été informé de l'explosion de 2008, mais n'a pas confirmé si l’incident lui avait été signalé par Eastway Tank, prétextant l'enquête en cours sur l'explosion de cette année.

M. Yelgin raconte qu'Eastway a ensuite fait pression sur lui pour qu'il retourne au travail peu de temps après son accident.

Son superviseur l'a appelé tous les jours à la maison pour lui demander de retourner au travail , peut-on lire dans sa demande en justice. La société a même proposé de fournir à M. Yelgin un transport aller-retour au travail.

Selon son collègue qui préfère garder l’anonymat, lorsque M. Yelgin est revenu au travail après l'explosion, il s'est plaint d'une déficience visuelle.

Finalement, en décembre 2008, M. Yelgin a allégué que l'entreprise a mis fin de manière inappropriée à son emploi sans motif légitime d'une manière flagrante et autoritaire .

Un gros roulement de travailleurs

Le témoin de l'explosion de 2008, qui a travaillé chez Eastway pendant des années, raconte que les travailleurs effectuaient des tâches potentiellement dangereuses sans formation adéquate en matière de sécurité de la part de l'entreprise.

Il explique qu’à plusieurs reprises, on lui aurait demandé de travailler sur des camions chauds.

Je ne voulais pas le faire et ils disaient : "Non, non, tu dois le faire". Ils vous mettaient la pression , a-t-il expliqué.

Si les employés refusaient de faire un travail qu'ils estimaient dangereux, ils étaient finalement licenciés, a-t-il poursuivi, ce qui a contribué à l’important roulement de personnel au sein de l’entreprise.

La rapidité l'emportait sur la sécurité , a ajouté l'employé.

Parfois, [une] entreprise ou le propriétaire d'un camion [disaient] : "J'en ai besoin tout de suite". Donc [Eastway] ne voulait pas dépenser de l'argent pour [le passer] à la vapeur , a-t-il témoigné.

Dans une déclaration antérieure faite à CBC News, le président et propriétaire d'Eastway, Neil Greene, a qualifié de non fondées les allégations précédentes de conditions de travail dangereuses.

Eastway Tank a toujours travaillé pour maintenir les normes de sécurité les plus élevées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les enquêteurs et coopérons pleinement pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé , a déclaré M. Greene en janvier.

Le ministère du Travail a précédemment déclaré avoir découvert des problèmes à Eastway liés à la ventilation, à la sécurité et à la formation en soudage et à l'exposition à des substances chimiques dangereuses en juin 2017 des problèmes qui, selon le Ministère, ont toutefois été rapidement résolus.

Plus récemment, le Ministère a découvert un problème de sécurité non spécifié à Eastway après l'explosion qu'il a refusé de préciser, citant à nouveau l'enquête en cours.

Une triste affaire

Me Gorelashvili raconte avoir perdu le contact avec M. Yelgin après le rejet de sa poursuite civile de 2010.

Il semblait perdu , se souvient-elle. C'est un cas triste pour lui car je n'ai pas pu l'aider.

Mais elle raconte que cette expérience l'a en partie influencée pour se spécialiser dans le droit des préjudices corporels.

Il n'est pas clair si M. Yelgin a reçu des prestations de la CSPAAT . Il n'a pas répondu aux nombreuses tentatives de CBC pour le contacter après quelques courts échanges de courriels initiaux pointant vers l'incident de 2008.

Les dossiers de la CSPAAT montrent qu'Eastway a enregistré une réclamation quatre jours après l'explosion, mais Me Gorelashvili ne se rappelle pas si M. Yelgin a reçu un paiement ou des services en conséquence.

Quoi qu'il en soit, les entreprises tenues de participer au programme de la commission sont dégagées de la responsabilité individuelle des coûts des incidents, raison pour laquelle la poursuite civile de M. Yelgin a été rejetée.