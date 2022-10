À leur première saison AAA, les Jaguars de Saint-Jean sur la voie de devenir champions

Après avoir laissé filé un but en première demie, l’école de Saint-Jean en a marqué trois en deuxième demie.

Je ne savais pas quoi faire juste courir. Je ne sais pas comment dire ça… c’était incroyable! J’ai marqué deux buts en deux minutes, c'est vraiment incroyable, je suis fier de ça , dit l’attaquant David Assani.

L’équipe participera pour la première fois la fin de semaine prochaine aux championnats provinciaux qui se déroulent à Fredericton.

Une équipe Cendrillon

C’est tout un exploit pour l’équipe vedette de l’école d’un peu plus de 200 élèves.

Ils sont passés cette année du niveau simple A à triple A cette année.

Dominic Girard croit que la chimie de l'équipe contribue à ses exploits. Photo : Radio-Canada

Je pense que ce n’est jamais arrivé dans aucun sport qu'une école simple A qui s'est rendu aux championnats provinciaux triple A. Déjà là, ils n’ont rien d'autre à prouver , souligne l’entraîneur Dominic Girard.

Mais ce dernier pense que les jeunes étaient mûrs pour ce changement.

On a pensé que ce serait une bonne décision, même s’ils ne gagnent pas tout le temps dans le AAA, ce serait beaucoup plus compétitif et intéressant pour les joueurs , indique Dominic Girard.

Mais la saison aura permis de déjouer les prévisions de l’entraîneur. Loin de perdre, les Jaguars ont gagné tous leurs matchs sauf un cette année et ce, en jouant contre des écoles comptant cinq fois le nombre d’élèves.

Le gardien Aaron Contreras n'a laissé passer qu'un seul but lors de la finale régionale. Photo : Radio-Canada

« Le niveau de difficulté est plus haut, on joue des matchs plus intenses, plus durs. Mais on est des "underdogs", on réussit. » — Une citation de Aaron Contreras, gardien de but

Selon les joueurs, le fait d’évoluer au sein d’une plus petite école est un des facteurs de succès.

On a le talent cent pour cent de le faire, on a un excellent gardien, notre équipe on joue tout comme une famille, on est très bien comme équipe , souligne le joueur de milieu Luca Hendra.

Un facteur qui se remarque sur le terrain.

Tu vois vraiment cette chimie-là sur le terrain , observe l’entraîneur Girard.

Vers les championnats provinciaux

L'objectif est clair pour les Jaguars en vue des championnats provinciaux.

C'est gagner le provincial maintenant on va travailler fort pour avoir ça la semaine prochaine , désire David Assani.

L’entraîneur Dominic Girard a espoir, mais peu importe le résultat, il se dit fier des joueurs.

Ils ont déjà fait l'histoire.

D’après le reportage de Félix Arseneault