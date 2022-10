Vitalité veut former plus d’infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle

Le Réseau de santé Vitalité, au Nouveau-Brunswick, espère contrer la pénurie d’infirmières examinatrices pour les victimes d’agression sexuelle en donnant la formation nécessaire à plus d’infirmières cet hiver.

La formation sera donnée en février et trois infirmières y sont déjà inscrites, selon la vice-présidente principale aux programmes cliniques et de soins infirmiers chez Vitalité, Sharon Smyth-Okana.

Contrairement au Réseau de santé Horizon, Vitalité ne compte pas embaucher de nouvelles infirmières examinatrices à temps plein, selon Mme Smyth-Okana.

Horizon a annoncé la semaine dernière son intention d’embaucher des infirmières examinatrices et de changer le nom de son programme. Il s'appellera désormais programme de soins infirmiers médico-légaux. Ces nouvelles mesures sont le résultat d’une enquête interne des services offerts par le programme.

En septembre dernier, une femme de 26 ans a été refoulée aux urgences de l'Hôpital Dr Everett Chalmers à Fredericton sans pouvoir obtenir immédiatement un examen médico-légal à la suite d'une agression sexuelle. Selon elle, aucune infirmière examinatrice n’était disponible et on lui avait dit de rentrer chez elle et de revenir le lendemain.

Quatre infirmières du programme ont ensuite démissionné, après que le premier ministre Blaine Higgs eut évoqué un manque de compassion de la part du personnel de ce programme.

27 infirmières examinatrices de moins qu’en 2015

Vitalité compte à l’heure actuelle 13 infirmières examinatrices de cas d'agression sexuelle dans le cadre du programme SANE . Elles peuvent être appelées à travailler à tout moment. Chacune d'elles couvre un grand territoire et peut avoir à se déplacer pour répondre aux besoins.

Vitalité comptait 40 infirmières examinatrices en 2015, a expliqué la PDG France Desrosiers en septembre. Malgré la diminution de leur nombre, le service a été maintenu sans lacune, a-t-elle indiqué.

Deux infirmières examinatrices qui sont absentes seront de retour en novembre, ajoute Mme Smyth-Okana. Elle précise que le programme compte quatre postes vacants en raison de congés de maternité ou de maladie.

Les infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle, ou infirmières médico-légales, appuient les victimes avec compassion, explique Sharon Smyth-Okana, du Réseau de santé Vitalité (archives). Photo : Radio-Canada

Les infirmières examinatrices fournissent des soins spécialisés aux victimes de violence sexuelle, de violence entre partenaires intimes et de mauvais traitements. Elles sont formées pour effectuer un examen médico-légal, ce qui comprend notamment la collecte de preuves admissibles en cour.

Vitalité compte aussi changer le nom de la profession pour que ces professionnelles s’appellent infirmières médico-légales si le ministère de la Santé permet ce changement qui reflète mieux leur travail , explique Mme Smyth-Okana.

Sharon Smyth-Okana conseille à toute victime d’agression sexuelle de ne jamais hésiter à demander immédiatement ces soins aux services des urgences des hôpitaux. Tous les efforts seront déployés pour offrir les soins nécessaires en temps opportun, assure-t-elle.