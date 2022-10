Elles se font tatouer la poitrine après avoir eu un cancer du sein

Huit femmes ont vécu l’expérience, dimanche, au salon ParadoXe, dans Sainte-Foy. Parmi elles, Chantale Germain, diagnostiquée atteinte d’un cancer du sein en 2014.

À l’époque, les traitements par radiothérapie avaient suffi à en venir à bout. Mais en apprenant qu’elle était porteuse du gène BRCA2 et donc sujette à une fort probable récidive, elle a suivi les conseils de son médecin et subi une double mastectomie.

Désormais, le côté gauche de sa poitrine est orné d’un motif en forme de dentelle.

Je voulais quelque chose pour moi et qui me représente. Quand je vais me regarder dans le miroir, je ne verrais pas toutes ces cicatrices qui me rappellent tous les jours que j’ai eu un cancer , confie-t-elle.

Les tatoueurs font ça gratuitement

Ablation des seins, reconstruction… Karen Malkin Lazarovitz est elle aussi passée par là. Couvrir ses cicatrices avec quelque chose de beau, tel qu’elle le décrit, l’a aidée à se sentir mieux.

Elle a décidé d’en faire profiter les autres. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée de créer cette année EMPOWERink. L’organisme met en relation les survivantes du cancer du sein qui ont eu une mastectomie avec des artistes-tatoueurs et organisent des séances comme celle de dimanche, dans Sainte-Foy.

Les deux premières ont eu lieu à Montréal et à Oshawa, en Ontario. Chaque fois, les artistes-tatoueurs travaillent gratuitement.

Si les femmes devaient payer, ça leur coûterait au moins 1000 $ , estime Karen Malkin Lazarovitz.

Les femmes présentes dimanche au ParadoXe venaient de partout au Canada. L'une d'entre elles avait spécialement fait le déplacement depuis la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Mélissa Vezina et Tommy Renaud, les propriétaires de ParadoXe, n’étaient pas peu fiers de contribuer en mettant leur salon à disposition pour la journée.

C’est plein d'émotions pour nous. On redonne naissance à leur féminité. J’ai beaucoup d’admiration pour toutes ces femmes , commente Mélissa Vezina.

À ce jour, 18 personnes se sont fait tatouer grâce à EMPOWERink. Karen Malkin Lazarovitz souhaite nouer des partenariats avec des salons de tatouage dans chacune des provinces canadiennes, afin de permettre à d'autres femmes de transformer leurs cicatrices en œuvres d'art.

D'après les informations de Tifa Bourjouane