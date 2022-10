Une pénurie de bénévoles frappe Ottawa et Gatineau

Plusieurs organismes de la région de la capitale fédérale font face à un manque criant de bénévoles. Une situation qui fragilise la vie et la santé de la collectivité.

C’est le cas d’Ausome Ottawa, un organisme qui aide les jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme grâce au sport. Depuis la pandémie de COVID-19, l’organisation a perdu les deux tiers de ses employés volontaires.

D’après Rachelle Jessome, la superviseure d'Ausome Ottawa, la hausse du coût de la vie n’est pas étrangère à la situation.

Le bénévolat, c’est vraiment des jeunes ou des adultes qui donnent du temps de leur vie. Mais avec l’inflation, le coût est cher, donc ils vont plutôt choisir de travailler , constate Mme Jessome.

Rachelle Jessome est la superviseure du programme Ausome Ottawa. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Les hôpitaux d'Ottawa ne sont pas non plus épargnés par la pénurie des bénévoles. À l’Hôpital d’Ottawa, on compte actuellement 700 bénévoles, alors qu’il en faudrait au moins le double pour assurer le bon fonctionnement des activités. Une situation semblable est rapportée par l’Hôpital Montfort.

J’entends des échos de certains collègues qui me disent : "les bénévoles sont un tout petit peu frileux, ils ont peur de revenir", parce qu’évidemment le milieu hospitalier est un milieu où le virus [ de la COVID-19] se promène un peu plus , commente Adèle Copti-Fahmy, présidente de l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort.

En Outaouais, les organismes ont eux aussi besoin de plus de bénévoles. Le sujet a d’ailleurs été au cœur d’un Forum, organisé en octobre par Loisir Sports Outaouais, et qui a rassemblé une centaine de gestionnaires bénévoles.

Des pistes de solutions

Pour la directrice générale de Bénévoles Ottawa, Christine Trauttmansdorff, la solution serait de faire la promotion des opportunités qu'offre le bénévolat.

« Il y a des gens qui ne réalisent pas que les programmes de bénévolat sont ouverts. Qu’il y a des besoins. » — Une citation de Christine Trauttmansdorff, directrice générale de Bénévoles Ottawa.

Pour Maude Chouinard Boucher, agente de développement à Loisir Sport Outaouais, c'est surtout le bouche-à-oreille qui fait une différence.

La clé pour aller chercher les bénévoles reste le bouche-à-oreille. À ce niveau-là, il y a de la rétention et la valorisation des bénévoles qui doivent être faits à l’intérieur des organismes , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault