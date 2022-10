La course de la Trail du parc national du Bic bat des records de participation

Près de 650 personnes ont participé à la 9 e course de la Trail du Parc national du Bic dimanche matin.

L'événement a enregistré un record d'inscriptions. L'an dernier, 358 athlètes ont terminé l'épreuve.

Les athlètes en provenance des quatre coins de la province et du Nouveau-Brunswick ont sillonné les sentiers du Parc national sur des distances de deux à 40 kilomètres. Le parcours se démarquait par ses sections techniques et son dénivelé.

L'événement de course à pied la Trail du Parc national du Bic propose des trajets de deux, 10, 15, 25 ou 40 kilomètres en forêt. Photo : Radio-Canada / Benoit Gagnon

Son responsable, Emmanuel Joncas, attribue le succès de l'événement à son équipe de bénévoles. On a une belle petite organisation. On est bien soudé entre nous les organisateurs et les bénévoles. Je pense que c'est ça qui fait notre force ici au parc du Bic , mentionne-t-il.

Emmanuel Joncas est l'un des organisateurs de la course en sentiers. Photo : Radio-Canada / Benoît Gagnon

Au fil d'arrivée, la coureuse de 42 ans Catherine Poudrier est tout sourire. Aujourd'hui, je mérite la première place! , s'exclame-t-elle en riant.

L'athlète est arrivée en première place chez les femmes après avoir couru 40 kilomètres dans les sentiers du parc en quatre heures et 27 minutes.

La journée était parfaite, la météo parfaite, les conditions de sentiers, les gens, les points de ravitaillement, c'était une super belle organisation , témoigne Mme Poudrier.

Catherine Poudrier court dans le parc du Bic parce qu'il s'agit de l'un « des plus beaux endroits au Québec », dit-elle. Photo : Radio-Canada / Benoit Gagnon

L'organisateur Emmanuel Joncas confirme par ailleurs la tenue de l'événement l'année prochaine.

Avec les informations de Denis Leduc