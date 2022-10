Le plan de logement de la province pourrait entraîner des hausses d’impôts, selon l’AMO

L' AMO , qui représente les dirigeants des 444 gouvernements municipaux, met en garde contre les éventuelles conséquences financières de ce plan du gouvernement provincial.

L'organisation dit craindre que l'engagement de la province de geler ou d'annuler les frais d'aménagement pour les constructeurs de maisons ne desserve les communautés qui, pour accroître leurs revenus, pourraient avoir à augmenter les taxes foncières à un moment où les gens sont en difficulté, explique le président de l’association, Colin Best.

Nos contribuables en ont déjà assez à payer à cause de l'inflation et de leurs factures d'épicerie et d'essence , souligne-t-il.

Mardi, le premier ministre Doug Ford a annoncé un nouveau plan pour faire construire des logements partout en Ontario. Il a fixé des objectifs aux municipalités afin de s'assurer que la province atteigne son objectif de construire 1,5 million de nouvelles maisons en 10 ans.

Alors qu’une partie du plan consiste à réduire les frais pour encourager les constructeurs, Colin Best estime que cette décision aura des conséquences négatives sur le financement des routes, des égouts et du transport en commun autour des nouveaux logements, car les fonds consacrés à ces dépenses seront amoindris, pense-t-il.

« Ce que nous demandons, c'est que la province finance ces travaux d'infrastructures. » — Une citation de Colin Best, président de l'Association des municipalités de l'Ontario

Un porte-parole du ministère des Affaires municipales a déclaré que le gouvernement faisait avancer ce plan parce qu'il est urgent de construire plus de logements dans la province.

Des réductions de ces frais pour des types de logements particuliers, notamment les logements à but non lucratif ainsi que les logements accessibles et locatifs , inciteraient à accroître l'offre de ces types de logements, a déclaré Chris Poulos dans un communiqué.

Nous travaillons également avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que les municipalités continuent de recevoir un soutien [financier] pour construire les infrastructures essentielles dont elles ont besoin afin de faire face à la croissance, notamment de nouvelles routes, des aqueducs et des transports en commun.

Même si la province mentionne ces fonds fédéraux, Colin Best dit ne pas savoir pendant combien de temps ce financement sera disponible.

Pour les municipalités, nous devons construire les routes, les ponts, les systèmes d'aqueduc et d'égout , explique-t-il. Si nous n'avons pas cet argent, les contribuables devront payer la facture.

Avec les informations de CBC