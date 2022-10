Le prix des assurances automobile est à la hausse et la tendance devrait se poursuivre

Assurer son véhicule est une obligation coûteuse en Ontario et dans la grande région de Toronto. Si durant la pandémie les assurances avaient réduit leurs primes, la trêve semble terminée.

Depuis la pandémie, la plupart des assurances ont offert des rabais, parce qu’il y a avait bien moins de voitures sur la route. Il y a aussi eu de la pression politique en ce sens, notamment de la part du gouvernement Ford en Ontario , explique le directeur de la rédaction du comparateur de prix d'assurance Ratesdotca, John Shmuel.

Il ajoute que maintenant, le niveau d’achalandage sur les routes est revenu à ce qu’il était avant la pandémie. Une donnée qui n’a pas échappé aux assureurs.

Le marché des assurances auto, à l’inverse des assurances habitation, est strictement réglementé par la province. C’est l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) qui est responsable de donner l’autorisation ou non aux assureurs d’augmenter leurs prix.

En 2020 aucune assurance n’a été autorisée à augmenter ses tarifs. Quant à 2021, une seule autorisation a été accordée pour une hausse de 0,29 %.

Cette année en revanche, l’ ARSF a permis 31 augmentations, certaines de plus de 10 %.

Équilibrer les coûts

Si pour le consommateur ces hausses de primes peuvent sonner comme un coup de massue, pour les assureurs c’est une question d’équilibre.

Les primes perçues remboursent directement les éventuels dommages qui pourraient arriver aux assurés.

Chaque compagnie peut établir ses primes d’assurance, mais il y a des règles concernant les variables qui peuvent être utilisées pour les assurances auto. L’endroit où la personne vit, ce qu’elle conduit, comment elle conduit, c’est-à-dire quelle distance. Est-ce que c’est pour travailler, ou la voiture est stationnée la nuit ? , explique la professeure en Finances à l'université Wilfrid Laurier de Waterloo, Mary Kelly.

Ainsi, au chapitre des facteurs de risque d’une collision l’achalandage est en tête. Ce n’est toutefois pas la seule raison qui explique la hausse des tarifs.

En plus, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement font que ça prend plus de temps d'avoir les pièces, et les pièces sont plus chères. Aussi, ce qui n’était qu’une petite réparation il y a une dizaine d'années peut maintenant représenter des centaines de dollars en raison de toute la technologie présente dans les véhicules , détaille Mary Kelly.

Tous ces défis qui peuvent parfois bloquer les véhicules pendant des mois obligent les assureurs à payer des locations de voitures de remplacement pour des périodes plus longues dans un marché de la location déjà très dispendieux.

Autant de frais que les assureurs tentent d’éviter ou du moins de compenser avec des primes d’assurance plus élevées.

Ajuster son assurance à ses besoins

Lorsque vient le temps de choisir son assurance, les experts recommandent de prendre le temps de bien choisir en fonction de sa situation.

À commencer par comparer les différentes assurances disponibles et leurs offres.

Adapter sa couverture à son véhicule est aussi recommandé, notamment pour les vieux véhicules. Ainsi, selon les experts, une automobile vieille de 15 ans ne vaudrait guère plus que 500 $ et une assurance tout-compris en cas de collision n’a que peu d’intérêt dans la mesure où le véhicule ne sera probablement pas remplaçable.

Combiner son assurance avec une autre comme celle de sa maison est aussi un bon moyen d’obtenir des rabais.

Augmenter sa franchise et installer des pneus d’hiver sont aussi de bons moyens de réduire le coût de la facture finale.

Si la tendance est donc à des primes d’assurance plus chères, Mary Kelly assure toutefois que les assurances qui ont augmenté leurs tarifs ne les réévalueront probablement pas avant six mois voire un an.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones