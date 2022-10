Un engagement renouvelé chez les parents acadiens de la Nouvelle-Écosse

La directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse ( FPANE ), Nicole Dupuis, a mentionné dimanche qu’elle constatait depuis la rentrée scolaire un regain d’intérêt des parents dans la gestion des écoles francophones de la province.

Surtout dans les comités d'école consultatifs. Il y a plus de parents qui sont bénévoles, qui viennent dans les réunions , a-t-elle affirmé. On espère que ça veut dire que l'énergie revient, et ça va être de faire du mieux qu'on peut avec cette énergie-là.

Cette énergie arrive au bon moment, puisque Nicole Dupuis parle de la tâche de gérer les répercussions de ces deux années de pandémie. On est enthousiastes de renouveler l'engagement des parents , dit-elle.

Nicole Dupuis, directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, le 30 octobre. Photo : Radio-Canada

Elle estime que les choses se déroulent plutôt bien depuis septembre et que le retour des activités de groupe, en particulier, fait du bien aux élèves, mais qu’il faut quand même gérer les nouvelles anxiétés qui sont survenues chez certains.

En fin de semaine, la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse s’est donné une nouvelle présidente : Véronique Legault succède à Caroline Arsenault pour un mandat de deux ans.

Lors de l’assemblée générale annuelle, dimanche, l’ancienne présidente a noté des avancées politiques. Avec les ententes fédérales-provinciales, les nouveaux financements pour la petite enfance en province, et la place pour le système francophone , a mentionné Caroline Arsenault.

Nouvelle présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, Véronique Legault en a auparavant été directrice générale (archives). Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Les associations s'étaient mobilisées au printemps dernier pour soutenir un projet de loi qui aurait donné plus d'autonomie au Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ), qui gère les écoles de langue française à travers la province. Le gouvernement provincial l’a rejeté, mais a promis des consultations sur le sujet.

On n'a pas eu de nouvelles jusqu'à date, mais je sais qu'il y a de la collaboration entre le CSAP et le département de l'Éducation , a déclaré dimanche la directrice générale de la fédération des parents, Nicole Dupuis. Je suis optimiste.

D’après le reportage d’Adrien Blanc